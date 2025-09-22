中華電小金雞CHTTLIOT爭光 奪輝達主辦國際競賽第一

中華電信研究院CHTTLIOT團隊自主研發「VLM視覺影像分析技術」，在全球指標性競賽2025 AI City Challenge中脫穎而出，榮獲「交通安全描述與分析（Traffic Safety Description and Analysis）」競賽項目排行榜第一名。

AI City Challenge由NVIDIA聯合多所國際頂尖大學共同主辦，為全球電腦視覺領域最具指標性的國際競賽之一。

該競賽聚焦於真實世界的交通與城市AI應用，提供810 個影片和 155 個場景，邀請全球頂尖團隊共同以AI競技。

參賽團隊須以AI技術描述影片中事故發生前的連續瞬間，並標註所有與周圍環境、注意力、位置以及行人和車輛行為相關的細節，影片內容涵蓋車輛與行人辨識、跨鏡頭追蹤、異常行為偵測與交通事件語意分析等關鍵主題，詮釋預警能力愈精確及快速者，將可獲得最高分數。

CHTTLIOT團隊獲大會邀請，將於10月20日至美國夏威夷舉行的頒獎典禮上發表論文，充分展示中華電信於智慧城市AI應用領域深厚的研發實力與創新能量。

中華電信研究院院長蘇添財表示，CHTTLIOT團隊在AI City Challenge競賽排行榜中獲得第一名席次，證明中華電信的AI視覺語言技術已達國際領先水準，也展現台灣在智慧城市治理創新上的堅實實力。

蘇添財強調，透過在地化資料進行模型優化，結合邊緣運算部署，將持續推動VLM技術應用於智慧交通、公共安全等多元場域，為全體市民打造更安全、即時與智慧的城市生活。

中華電信研究院表示，CHTTLIOT團隊所研發的模型，以優越的分析預警能力，解析大會提出的各式高複雜交通場景，突破過往AI分析應用瓶頸，整合「全域–局部影像理解Keyframe-Based Global-Local View Construction」及「雙任務學習強化語境推理Dual-Task Supervised Learning」技術，深度理解與語意化分析交通事件，精準的預判能力成功於競賽排行榜中位居第一名。

中華電信指出，此技術於競賽中精準辨識行人、車輛及其互動關係，預先分析潛在的衝突情境。以自動生成精確的語意描述能力，辨識違規或危險行為，協助即時預警及輔助決策。此技術輔助影像描述及問答競賽的任務中，其較傳統模型準確率大幅超過22%，成果表現令人驚艷。

中華電信強調，未來將持續深化AI模型之泛化能力與即時運算效能，推動輕量化VLM模型應用於邊緣裝置，提升第一線感知反應速度，助力智慧城市加速實現。