工研院院士會議討論：臺灣AI無人載具產業三大策略

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院第14屆院士會議，圖前排左起為工研院院士海英俊、楊育民、史欽泰、林本堅、工研院董事長吳政忠、工研院院士施振榮、工研院院長劉文雄、工研院院士林耕華、王康隆、楊振通、蕭慈飛。圖後排左起為工研院AI策略長余孝先、工研院資深副總暨協理蘇孟宗、工研院執行副總暨副院長胡竹生、工研院院士吳明賢、童子賢、蔡長海、余俊彥、米玉傑、倪衍玄、羅唯仁、劉克振、陳適安、工研院執行副總暨協理李宗銘、工研院特聘專家彭裕民、工研院副總暨行銷長林佳蓉。工研院／提供
AI無人載具的市場需求不斷推升，工研院（15）日舉辦第14屆院士會議，會中針對臺灣深耕AI無人載具產業的相關議題進行討論，院士們認為，AI無人載具是臺灣應發揮既有優勢不可錯過的產業浪潮，應持三大策略全速前進。

首先是聚焦領域及技術，因臺灣市場規模有限，應聚焦具發展基礎的無人載具公司，鎖定製造、照護等領域跨國合作、跨域橫向整合產業。第二是布局生態系方向，應建立國家級計劃，制訂AI、通訊等國家級標準，甚至透過投資或收購國外公司帶動創新生態系統。第三是發展基礎建設，全力發展AI無人載具的人才、教育與基礎建設，如加強全齡教育與訓練、提升能源韌性等。盼藉此三大策略積極行動，壯大臺灣AI無人載具生態系及國際市場定位，帶動產業轉型升級。

工研院院士會議今年主題為「佈局臺灣AI無人載具生態系」，對於臺灣在全球AI無人載具的定位，以及加速產業化、支持生態系方法，工研院院士建議，第一，推動AI無人載具應聚焦的領域、關鍵技術與系統。臺灣擅長於系統整合與場域應用的能力，建議由工研院進行全球市場調查，針對無人機、服務型機器人、水下載具等，並延伸至智慧製造、醫療照護、巡檢等領域應用，在國內先行推動，鎖定控制系統設計與整合，從全球性的商業用途加速發展，建議由工研院橫向主導整合，投入材料、設備及跨領域的介接。例如在醫療領域由工研院攜手醫院、產業共同研發系統化的AI載具投入國內市場，再延伸到海外市場。另也聚焦在具發展基礎的無人載具公司，研議結合全球資源、跨國合作，以加速發展。

第二，布局臺灣AI無人載具創新生態系統的策略方向。發展AI無人載具應建立跨部會的國家級計劃，例如以10年為期，規劃短中長期無人載具發展藍圖，並制訂AI、通訊等國家級標準。院士們認為，AI生態系發展關鍵在於導入AI代理人（AI Agent），協助優化現場環境，提升應用效率，讓農場、醫院或工廠的運作更智慧化。臺灣傳統的強項在供應鏈，建議臺灣可延伸至系統整合與規格制定，透過國家主權基金，用創投的概念投資或收購國外有能力開規格的公司，進而帶動國內產業的發展。同時，因應各國積極建立自主供應鏈，臺灣應致力建立世界對臺灣供應鏈的信任，加強國內生態系與國際整合，由工研院擔任領頭羊的整合角色，橫向串連各部會與產業，協助臺灣產業快速導入AI無人載具，並讓落地成果成為外銷的新動能。

第三，發展AI無人載具的人才、教育與基礎建設。由於AI及產業的發展需要多元化人才，院士們建議加強全齡教育（涵蓋K-12，幼兒園至高中12年級）與訓練，並應用AI強化相關技術人才的培育，達到賦能與人才效率提升。同時，評估產業與AI發展所需的算力，與提供長期穩定多元韌性的電力，並再檢視國內再生能源的策略是否需要調整，以及如何利用智慧微電網結合感測器，提高能源使用效率。

此外，院士們認為，規劃國家級計劃時，初期需兼顧可快速應用於商業製造、帶來即時效益項目，以及自主推理、著重與世界先進國家競爭，應用於自駕車與智慧機械等先進項目。由於AI可加速材料的研發進程，院士也提醒，臺灣應積極推動AI與材料科學結合，讓創新材料成為勝出無人載具市場的關鍵。

在建構生態系方面，院士們認為，必須從任務需求出發，建立資料空間與數位分身，完善功能安全與資安框架，並提供中小企業快速導入機制。臺灣醫療產業的市場與需求大，有機會作為AI無人載具的市場切入點之一，而臺灣新創力量需要天使資金導引，也需要資本市場鼓勵機制，以及工研院帶頭協助。另外，建議工研院應成立專責團隊，協助隱形冠軍轉型，並由工研院帶頭串聯大學與企業，共同建立AI資料庫與研發平台，推動AI無人載具真正落地並走向國際。

本次參與工研院院士會議的院士包括：施振榮主席、林耕華、林本堅、史欽泰、王康隆、張有德、楊育民、楊振通、劉德音、林憲銘、蕭慈飛、海英俊、李謀偉、劉克振、吳明賢、陳適安、童子賢、米玉傑、余俊彥、蔡長海、羅唯仁、倪衍玄。工研院董事長吳政忠、院長劉文雄亦出席與會。

