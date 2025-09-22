微星 AI 世代新品震撼登場 TGS 2025

全球電競與高效能運算領導品牌——MSI微星（2377）將於2025東京電玩展 (Tokyo Game Show, TGS) 盛大展出，全面發表涵蓋電競筆電、桌機、顯示器、顯示卡、主機板、零組件及周邊配件的最新AI世代產品陣容。從跨界聯名、文化設計到效能突破，MSI持續以創新科技與獨特美學引領玩家體驗升級。

東京電玩展自1996年創辦以來，已成為全球最具影響力的遊戲盛會之一，也是MSI向全球玩家展示技術實力與品牌價值

的重要舞台。2025年，MSI不僅以頂尖效能亮相，更透過「Prestige 13 AI+ Ukiyo-e 浮世繪特仕版」與「MLG魔龍姬系列」等新品展現科技與文化融合的魅力，彰顯品牌跨界創新的深厚能量。

微星科技行銷副總程惠正表示：「作為電競與高效能運算的領導品牌，MSI始終致力於將最尖端的科技帶給玩家。今年，我們在東京電玩展不僅發表全新AI世代產品，同時向日本文化致敬：從浮世繪經典藝術，到魔龍姬角色生態，我們希望玩家感受到的不只是效能與設計，更是遊戲與文化的跨界連結。TGS舞台上的每一件產品，都是MSI與玩家共創的文化篇章。」

作為全球遊戲硬體與AI運算的創新推手，MSI微星科技在本屆TGS 2025 帶來全方位新品，涵蓋筆電、桌機、顯示器、顯示卡、主機板與周邊，從跨界聯名到文化美學，全面展現技術突破與品牌特色。

其中，Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport聯名限定版，機身採用輕量化鎂鋁合金材質，融入經典Mercedes-AMG標誌設計，展現俐落、大膽且極具辨識度的外觀風格，內含專屬聯名配件，專為講究性能、精準與風格品味的玩家而生。

Prestige 13 AI+ Ukiyo-e 浮世繪特仕版，融合MSI頂尖AI技術與日本百年漆器工藝，向世界經典浮世繪名作《神奈川衝浪裡》致敬。搭載效能 Intel Core Ultra 9處理器，並通過最新 Intel Evo Edition認證，展現跨越時空的奢華設計與非凡匠心。