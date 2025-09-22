快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探 龐大營建廢物堆置地底

雙城論壇緩辦 陸委會：「相當意外」 原本今早要發許可證

微星 AI 世代新品震撼登場 TGS 2025

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
全球電競與高效能運算領導品牌微星科技將於 2025 東京電玩展盛大展出，全面發表涵蓋電競筆電、桌機、顯示器、顯示卡、主機板及周邊配件的 AI 世代新品。微星／提供
全球電競與高效能運算領導品牌微星科技將於 2025 東京電玩展盛大展出，全面發表涵蓋電競筆電、桌機、顯示器、顯示卡、主機板及周邊配件的 AI 世代新品。微星／提供

全球電競與高效能運算領導品牌——MSI微星（2377）將於2025東京電玩展 (Tokyo Game Show, TGS) 盛大展出，全面發表涵蓋電競筆電、桌機、顯示器、顯示卡、主機板、零組件及周邊配件的最新AI世代產品陣容。從跨界聯名、文化設計到效能突破，MSI持續以創新科技與獨特美學引領玩家體驗升級。

東京電玩展自1996年創辦以來，已成為全球最具影響力的遊戲盛會之一，也是MSI向全球玩家展示技術實力與品牌價值

的重要舞台。2025年，MSI不僅以頂尖效能亮相，更透過「Prestige 13 AI+ Ukiyo-e 浮世繪特仕版」與「MLG魔龍姬系列」等新品展現科技與文化融合的魅力，彰顯品牌跨界創新的深厚能量。

微星科技行銷副總程惠正表示：「作為電競與高效能運算的領導品牌，MSI始終致力於將最尖端的科技帶給玩家。今年，我們在東京電玩展不僅發表全新AI世代產品，同時向日本文化致敬：從浮世繪經典藝術，到魔龍姬角色生態，我們希望玩家感受到的不只是效能與設計，更是遊戲與文化的跨界連結。TGS舞台上的每一件產品，都是MSI與玩家共創的文化篇章。」

作為全球遊戲硬體與AI運算的創新推手，MSI微星科技在本屆TGS 2025 帶來全方位新品，涵蓋筆電、桌機、顯示器、顯示卡、主機板與周邊，從跨界聯名到文化美學，全面展現技術突破與品牌特色。

其中，Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport聯名限定版，機身採用輕量化鎂鋁合金材質，融入經典Mercedes-AMG標誌設計，展現俐落、大膽且極具辨識度的外觀風格，內含專屬聯名配件，專為講究性能、精準與風格品味的玩家而生。

Prestige 13 AI+ Ukiyo-e 浮世繪特仕版，融合MSI頂尖AI技術與日本百年漆器工藝，向世界經典浮世繪名作《神奈川衝浪裡》致敬。搭載效能 Intel Core Ultra 9處理器，並通過最新 Intel Evo Edition認證，展現跨越時空的奢華設計與非凡匠心。

AI 電競筆電 東京電玩展

延伸閱讀

LOL／緊張了！T1 0:3 HLE慘遭橫掃 再輸一場BO5就無緣世界賽

微星科技以創新推動永續 榮獲國家企業環保獎肯定

LOL／尷尬了...LCK Awards出爐 HLE Zeka連「第三陣」都排不上

微星攜手故宮推出限量智慧充電樁 以宋瓷之美詮釋科技美學

相關新聞

施振榮與劉德音工研院同台 籲AI無人載具建立國家級計畫

AI無人載具急速竄紅，從自駕車、無人機到服務型機器人，應用場景無所不在，面對產業新浪潮，工研院昨日舉辦第14屆院士會議，...

微星 AI 世代新品震撼登場 TGS 2025

全球電競與高效能運算領導品牌——MSI微星（2377）將於2025東京電玩展 (Tokyo Game Show, TGS...

工研院院士：台灣不可錯過AI無人載具 應建國家計畫

工研院今天表示，工研院院士認為，AI無人載具是台灣應發揮既有優勢不可錯過的產業浪潮，並提出3項策略建議，包括聚焦領域及技...

佳世達集團旗下拍檔科技入股欣技 啟動策略合作

佳世達（2352）集團旗下智慧零售解決方案供應商拍檔（3097）22日宣布，與自動識別與資料擷取（AIDC）行動設備廠商...

輝達攻自駕小黃 感測元件與鏡頭應用最關鍵 同欣電、亞光等受惠

輝達執行長黃仁勳看好機器人、自駕車將是未來AI兩大關鍵的終端應用之際，傳出輝達正在孵化自駕計程車專案Robotaxi，最...

自駕計程車風潮正熱 科技大咖卡位引爆話題

自駕計程車風潮正熱，輝達傳出打造自駕小黃Robotaxi之際，特斯拉、Google、阿里巴巴等科技巨擘早已積極卡位，各擅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。