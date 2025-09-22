工研院院士：台灣不可錯過AI無人載具 應建國家計畫

工研院今天表示，工研院院士認為，AI無人載具是台灣應發揮既有優勢不可錯過的產業浪潮，並提出3項策略建議，包括聚焦領域及技術、建立國家級計畫布局生態系及發展基礎建設。

工研院發布新聞稿指出，今年院士會議於9月15日舉行，由宏碁創辦人施振榮擔任主席，包括清華大學半導體研究學院院長林本堅、台積電前董事長劉德音、緯創董事長林憲銘、台達電前董事長海英俊、和碩董事長童子賢、台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑等人出席，工研院董事長吳政忠及院長劉文雄與會。

工研院表示，工研院院士會議主題為「布局台灣AI無人載具生態系」，對於台灣在全球AI無人載具的定位，以及加速產業化、支持生態系方法，工研院院士建議，推動AI無人載具應聚焦領域、關鍵技術與系統。

院士指出，台灣擅長於系統整合與場域應用的能力，應由工研院進行全球市場調查，針對無人機、服務型機器人、水下載具等，並延伸至智慧製造、醫療照護、巡檢等領域應用，在國內先行推動，鎖定控制系統設計與整合，從全球性的商業用途加速發展。

院士建議工研院橫向主導整合，投入材料、設備及跨領域的介接，聚焦在具發展基礎的無人載具公司，研議結合全球資源、跨國合作，以加速發展。

至於布局台灣AI無人載具創新生態系統的策略方向，工研院院士表示，發展AI無人載具應建立跨部會的國家級計畫，例如以10年為期，規劃短中長期無人載具發展藍圖，並制訂AI、通訊等國家級標準。

院士指出，AI生態系發展關鍵在於導入AI代理人，協助優化現場環境，提升應用效率，讓農場、醫院或工廠的運作更智慧化。台灣傳統的強項在供應鏈，建議台灣可延伸至系統整合與規格制定，透過國家主權基金，用創投的概念投資或收購國外有能力開規格的公司，進而帶動國內產業的發展。

因應各國積極建立自主供應鏈，院士表示，台灣應致力建立世界對台灣供應鏈的信任，加強國內生態系與國際整合，由工研院擔任領頭羊的整合角色，橫向串連各部會與產業，協助台灣產業快速導入AI無人載具，並讓落地成果成為外銷的新動能。

至於發展AI無人載具的人才、教育與基礎建設方面，院士指出，AI及產業的發展需要多元化人才，應加強全齡教育與訓練，並應用AI強化相關技術人才的培育，達到賦能與人才效率提升。

院士說，應同時評估產業與AI發展所需的算力，與提供長期穩定多元韌性的電力，並再檢視國內再生能源的策略是否需要調整，以及如何利用智慧微電網結合感測器，提高能源使用效率。

此外，院士表示，規劃國家級計畫時，初期需兼顧可快速應用於商業製造、帶來即時效益項目，以及自主推理、著重與世界先進國家競爭，應用於自駕車與智慧機械等先進項目。由於AI可加速材料的研發進程，台灣應積極推動AI與材料科學結合，讓創新材料成為勝出無人載具市場的關鍵。

在建構生態系方面，院士指出，必須從任務需求出發，建立資料空間與數位分身，完善功能安全與資安框架，並提供中小企業快速導入機制。

院士說，台灣醫療產業的市場與需求大，有機會作為AI無人載具的市場切入點之一，而台灣新創力量需要天使資金導引，也需要資本市場鼓勵機制，以及工研院帶頭協助。

院士建議，工研院應成立專責團隊，協助隱形冠軍轉型，並由工研院帶頭串聯大學與企業，共同建立AI資料庫與研發平台，推動AI無人載具真正落地並走向國際。