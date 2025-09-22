雷虎無人機獲美Blue UAS認證 搶攻國內外標案

快訊

中央社／ 台北22日電

無人機業者雷虎科技宣布，自主研發的Overkill FPV自殺無人機系列正式獲得美國國防部國防創新單元（Defense InnovationUnit, DIU）頒發的Blue UAS Cleared認證。這是台灣無人機產業首家取得此國際級資安與軍規認證的企業。

雷虎表示，取得美國國防部國防創新單元的認證，標誌著雷虎在全球軍民兩用無人機市場的關鍵突破，大幅強化無人機競爭力。

雷虎說明，Blue UAS認證是由美國國防部主導的嚴格審核機制，專門針對商業無人機進行網路安全、供應鏈透明度及軍事應用相容性評估，僅限通過者才能進入美國軍事採購清單。

雷虎引述DIU官方網站最新更新，Overkill FPV系列已正式入列，與美國無人機大廠Anduril、AeroVironment及法國Parrot等國際級公司並駕齊驅。此認證不僅驗證了雷虎產品在高強度戰場環境下的可靠和即時操控效能，更凸顯其FPV（第一人稱視角）自殺無人機技術的領先水準，適用於精準打擊、偵察與邊境防衛等高風險任務。

雷虎科技表示，Overkill FPV系列全部台灣設計製造（Made In Taiwan），極度輕量化，具備30分鐘續航力，時速最高可達每小時120公里以上，最高可搭載3公斤彈藥，單程作戰半徑可達5至10公里，可搭配AI攻擊系統、抗電子干擾GPS及3至10公里光纖筒，契合現代戰爭需求。

雷虎強調，此項認證對雷虎的戰略意義深遠。首先，在國內市場，雷虎將擁有優勢角逐國防部軍備局即將開標的FPV自殺無人機採購案。據軍備局徵商公告，此標案預估規模近4萬架FPV，Overkill系列的BlueUAS此次直接證實美軍認證及採購，預計有助國軍加速採用。

在出口面向，雷虎表示，美國認證的Blue UAS清單直接通往美國國防部及北約盟國供應鏈，預計每年市場需求規模達數十萬架，並可延伸至中東、歐亞等新興市場。雷虎將於10月在美國華盛頓舉行的美國陸軍展（AUSA）積極進行國際行銷，進一步擴大全球市占。

無人機

相關新聞

工研院院士：台灣不可錯過AI無人載具 應建國家計畫

工研院今天表示，工研院院士認為，AI無人載具是台灣應發揮既有優勢不可錯過的產業浪潮，並提出3項策略建議，包括聚焦領域及技...

佳世達集團旗下拍檔科技入股欣技 啟動策略合作

佳世達（2352）集團旗下智慧零售解決方案供應商拍檔（3097）22日宣布，與自動識別與資料擷取（AIDC）行動設備廠商...

輝達攻自駕小黃 感測元件與鏡頭應用最關鍵 同欣電、亞光等受惠

輝達執行長黃仁勳看好機器人、自駕車將是未來AI兩大關鍵的終端應用之際，傳出輝達正在孵化自駕計程車專案Robotaxi，最...

自駕計程車風潮正熱 科技大咖卡位引爆話題

自駕計程車風潮正熱，輝達傳出打造自駕小黃Robotaxi之際，特斯拉、Google、阿里巴巴等科技巨擘早已積極卡位，各擅...

陸版星際之門 藍圖浮現 挑戰美國 AI 強權地位

英國金融時報（FT）報導，面對美國出口管制等限制，北京當局正在醞釀中國大陸版的「星際之門」（Stargate）計畫，除了...

台積電前五大客戶明年洗牌 博通坐三望二 可能擠下輝達

全球半導體應用AI競賽白熱化，法人預估，台積電2026年大客戶排名將洗牌，蘋果在長期計畫提前預定產能下，仍穩居最大客戶，...

