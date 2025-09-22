快訊

欣技結盟佳世達集團旗下拍檔科技 聚焦智慧零售、強攻西歐市場

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
欣技與拍檔科技宣布策略合作，在海外市場交叉銷售。圖／欣技提供
欣技與拍檔科技宣布策略合作，在海外市場交叉銷售。圖／欣技提供

智慧零售解決方案供應商拍檔科技（3097）宣布，與自動識別與資料擷取（AIDC）行動設備廠商欣技資訊（6160）達成策略合作，共同在海外市場交叉銷售。外傳拍檔科技已經入股欣技，對此消息，雙方表示初期先策略合作，至於外傳雙方將換股或認購私募，目前尚未有進一步公開消息。

欣技是手持自動識別和數據採集（AIDC）專業供應商，日前傳出正與台灣工業電腦上市公司尋求策略合作關係，今正式公布為佳世達集團旗下拍檔科技，雙方將整合 AI 智慧零售科技、AIDC技術及全球市場資源，聚焦智慧零售直客加值服務，打造更高效與智能化的解決方案。

欣技表示，雙方合作重點將鎖定智慧便利商店、智慧超市與智慧餐飲等垂直行業應用。拍檔智慧門市解決方案，欣技則有OCR掃描技術，雙方技術互補，可以協助零售業者提升營運效率，並優化直客體驗。

海外市場方面，欣技將協助拍檔拓展澳洲、泰國與印度等新興市場；在歐洲與英國市場，拍檔將憑藉既有生態圈優勢，協助欣技推進業務整合；於北美與日本市場，則透過後勤資源共享與合資合作，建立具綜效的國際網絡。

欣技今年考慮匯率影響，預估營收年增5～10％，上下半年業績比重預估為4:6或45：55，美國為主力市場，營收貢獻約20%，受美國可能加徵關稅影響，6月已經漲價反應成本上漲，並透過團隊重組專注中階客戶，9月預估美國業務轉盈，到年底月營收將達100萬美元，另外也積極拓展日本市場，同時東歐市場仍是獲利基礎，占營收2成。

欣技坦言在西歐市場表現較緩慢，是全球7大區域市場中表現較遜色一塊，為此除內部僅行業務團隊重整，也透過與拍檔聯盟方式，改善及加速西歐業務服務能力。

欣技在台灣跟日本業務表現相對突出，除拿下台灣一大連鎖便利商店6000台訂單，第3季度開始出貨，日本也與2家當地有實力的跨國型商社（SI）合作，為雙邊緊密合作，欣技也計畫在日本設立子公司。

