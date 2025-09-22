快訊

佳世達集團旗下拍檔科技入股欣技 啟動策略合作

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
拍檔科技22日宣布，與欣技資訊達成策略合作。欣技資訊／提供

佳世達（2352）集團旗下智慧零售解決方案供應商拍檔（3097）22日宣布，與自動識別與資料擷取（AIDC）行動設備廠商欣技（6160）達成策略合作。雙方將整合AI智慧零售科技、AIDC技術及全球市場資源，聚焦智慧零售直客加值服務，打造更高效與智能化的解決方案。據了解，此次合作亦透過策略投資深化夥伴關係，拍檔科技目前已入股欣技，成為公司前五大股東。

雙方結盟後，合作重點將鎖定智慧便利商店、智慧超市與智慧餐飲等垂直行業應用。拍檔在AI賦能智慧門市方案具備優勢，欣技則憑藉OCR掃描技術深耕市場。透過技術互補，將協助零售業者提升營運效率，並優化直客體驗。

海外市場布局方面，雙方將以交叉銷售與資源整合推動「三贏模式」，提供跨國直客更多加值服務。欣技將協助拍檔拓展澳洲、泰國與印度等新興市場；在歐洲與英國市場，拍檔將憑藉既有生態圈優勢，協助欣技推進業務整合；於北美與日本市場，則透過後勤資源共享與合資合作，建立更具綜效的國際網絡。

未來將持續透過美國NRF、德國EuroShop與台灣Computex等國際大型零售科技展會，聯合展示整體解決方案，展現團隊整合戰力，並進一步強化全球品牌影響力。

