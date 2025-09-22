快訊

記憶體廠南亞科、華邦迎黃金年代 南亞、華新母以子貴

經濟日報／ 記者吳秉鍇朱曼寧／台北報導

AI大浪引爆記憶體需求強勁，記憶體大廠漲價消息頻傳，南亞科（2408）、華邦（2344）等台灣記憶體廠迎來獲利的黃金年代之際，南亞科母公司南亞（1303），以及華邦母公司華新（1605）「母以子貴」，隨著子公司有望邁入獲利正向循環，成為大贏家。

根據公開資訊，南亞本業為當紅的AI伺服器需求的上游電子材料，包括玻纖布、銅箔、環氧樹脂等外，其手上握有的科技大廠轉投資堪稱「一手好牌」，包括持有逾29%、逾90萬張南亞科股票，還有約43.2萬張、近67%南電股權。

華新方面，目前握有華邦約99.5萬張股票，持股比重逾22%；華新另持有華新科8.8萬張股票，持股比重逾18%。

據悉，南亞、華新在科技業的轉投資，其相關投資成本均遠低於當前市值，以南亞投資南亞科為例，後者目前市值，以19日收盤價概算逾2,500億元，近一個月以來股價、市值同漲逾七成，南亞投資潛在利益同步走高。

南亞、華新都是台灣老牌傳產集團，不約而同在早年即以集團之姿跨入電子產業，且深耕日久。

