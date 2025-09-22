聽新聞
0:00 / 0:00
記憶體廠南亞科、華邦迎黃金年代 南亞、華新母以子貴
AI大浪引爆記憶體需求強勁，記憶體大廠漲價消息頻傳，南亞科（2408）、華邦（2344）等台灣記憶體廠迎來獲利的黃金年代之際，南亞科母公司南亞（1303），以及華邦母公司華新（1605）「母以子貴」，隨著子公司有望邁入獲利正向循環，成為大贏家。
根據公開資訊，南亞本業為當紅的AI伺服器需求的上游電子材料，包括玻纖布、銅箔、環氧樹脂等外，其手上握有的科技大廠轉投資堪稱「一手好牌」，包括持有逾29%、逾90萬張南亞科股票，還有約43.2萬張、近67%南電股權。
華新方面，目前握有華邦約99.5萬張股票，持股比重逾22%；華新另持有華新科8.8萬張股票，持股比重逾18%。
據悉，南亞、華新在科技業的轉投資，其相關投資成本均遠低於當前市值，以南亞投資南亞科為例，後者目前市值，以19日收盤價概算逾2,500億元，近一個月以來股價、市值同漲逾七成，南亞投資潛在利益同步走高。
南亞、華新都是台灣老牌傳產集團，不約而同在早年即以集團之姿跨入電子產業，且深耕日久。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2萬5有找！Meta首款內建螢幕Meta Ray-Ban Display眼鏡 支援AI、可手勢控制
📢 糗！Meta全新Ray-Ban Display智慧眼鏡 二度實測翻車「無法接電話」
📢 整理包／蘋果iOS 26升級9大重點一次看！全新液態玻璃設計 這些舊iPhone也能用
📢 便宜資費懶人包／5G拚399方案、4G還有不限速吃到飽價格曝光
📢 來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領/a>
📢 免費貼圖5款！「狗都沒你那麼累」說中社畜心聲 這款接任務終身使用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言