三星記憶體傳漲價 群聯、華邦、南亞科等後市添柴火
記憶體市場「漲」聲不斷，繼美光上周傳出暫停報價並預告全面調漲價格後，市場最新傳出，南韓記憶體巨頭三星近期也通知客戶，要調升第4季部份DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）報價，其中DRAM合約價漲幅最高上看三成，NAND相關產品則要漲5%至10%。
相關漲價消息並未獲三星證實，惟周末期間已在各大網路投資論壇引起熱議。法人指出，美光先前的漲價消息已讓市場對記憶體景氣谷底翻揚走勢吞下定心丸，激勵群聯（8299）、華邦（2344）、南亞科（2408）、威剛（3260）、十銓（4967）、宇瞻（8271）等股價大漲，一旦三星跟進漲價，為記憶體後市增添更多柴火，進一步帶旺相關台廠。
消息指出，三星陸續通知客戶，下季LPDDR4X、LPDDR5／5X等DRAM產品合約價將調漲15%至30%，NAND相關產品（包括eMMC／UFS等）價格則要漲5%至10%。業界密切關注美光、三星等大咖陸續宣布調升報價後，業界趕在新價格上路前的掃貨與追漲效應。
研調機構集邦科技預期，第4季DRAM與NAND Flash價格可望持續上漲。DRAM當中，DDR4因供給減少，價格飆漲，市場估計第3季供需缺口約3%，預期缺口可能擴大，並缺貨到明年第4季。
NAND Flash方面，集邦指出，基於AI海量資料存儲建置，硬碟缺貨加上超長交期，目前大量訂單轉向企業級固態硬碟，造成NAND Flash短缺，供應商醞釀第4季漲價，預估漲幅5%至10%。
業界觀察，美光先前率先凍結對外報價，並且預計調高產品售價，顯示原廠對未來供貨吃緊有共識，價格話語權回到供給端，整體全球記憶體市況逐步轉佳。
威剛董事長陳立白先前指出，第3季不論是DDR4或DDR5，客戶訂單能見度持續樂觀；另一方面，目前NAND Flash原廠產出仍相當自律，需求面不僅資料中心需求火熱，消費性電子產品新品上市對儲存需求也不斷攀升，NAND Flash市況可望保持穩健走升格局。
群聯執行長潘健成則認為，隨著雲端大咖與企業投入上千億美元建置GPU，龐大的運算能量背後伴隨的是海量數據儲存需求，估「明年Flash一定會缺貨」。
延伸閱讀
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2萬5有找！Meta首款內建螢幕Meta Ray-Ban Display眼鏡 支援AI、可手勢控制
📢 糗！Meta全新Ray-Ban Display智慧眼鏡 二度實測翻車「無法接電話」
📢 整理包／蘋果iOS 26升級9大重點一次看！全新液態玻璃設計 這些舊iPhone也能用
📢 便宜資費懶人包／5G拚399方案、4G還有不限速吃到飽價格曝光
📢 來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領/a>
📢 免費貼圖5款！「狗都沒你那麼累」說中社畜心聲 這款接任務終身使用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言