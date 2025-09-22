聽新聞
0:00 / 0:00
陸版星際之門 藍圖浮現 挑戰美國 AI 強權地位
英國金融時報（FT）報導，面對美國出口管制等限制，北京當局正在醞釀中國大陸版的「星際之門」（Stargate）計畫，除了廣設資料中心，也強化散布各地資料中心之間的網路連結，以更妥善運用有限的運算資源，從而挑戰美國的人工智慧（AI）強權地位。
中國大陸2022年起興起在甘肅與內蒙等偏遠卻能源豐富地區，興建資料中心的熱潮，但缺乏技術專業和客戶需求，意味著這些資料中心雖坐擁珍貴的處理器，卻利用率低落。
如今，相較於美國Meta、Google及xAI等業者能以輝達的最新晶片布局，中國大陸正受到美國出口管制影響，本身的晶片製造產能有限，且須依賴運算能力較低的處理器，或以國產晶片搭配從黑市取得的先進晶片。
為了克服中國大陸的AI運算能力只占15%這項劣勢，妥善運用現有資源，北京3月宣布一項計畫，讓西部偏遠地區的現有資料中心都用於訓練大型語言模型，同時在人口稠密區附近建立新的伺服器農場，都聚焦於「推論」AI模型。
美國企業研究所（AEI）研究員費達休克（Ryan Fedasiuk）表示，「中國正開始重新分配稀缺的運算資源，以創造最大的經濟產值」，「中國正以這套思維來規劃資料中心基礎設施」。
Jefferies分析師表示，相較於移動這些伺服器的位置，中國大陸找到技術解決方案，串聯各地資料中心。北京當局已指示業者使用中國電信及華為的網路技術，整合使用轉接器、交換器、路由器及軟體解決方案，將西部資料中心的運算能力連結到東部地區，把坐落於多處的處理器串聯為中央化的運算叢集。
延伸閱讀
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2萬5有找！Meta首款內建螢幕Meta Ray-Ban Display眼鏡 支援AI、可手勢控制
📢 糗！Meta全新Ray-Ban Display智慧眼鏡 二度實測翻車「無法接電話」
📢 整理包／蘋果iOS 26升級9大重點一次看！全新液態玻璃設計 這些舊iPhone也能用
📢 便宜資費懶人包／5G拚399方案、4G還有不限速吃到飽價格曝光
📢 來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領/a>
📢 免費貼圖5款！「狗都沒你那麼累」說中社畜心聲 這款接任務終身使用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言