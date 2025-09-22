陸版星際之門 藍圖浮現 挑戰美國 AI 強權地位

快訊

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
中國大陸正在醞釀陸版「星際之門」計畫。（路透）
英國金融時報（FT）報導，面對美國出口管制等限制，北京當局正在醞釀中國大陸版的「星際之門」（Stargate）計畫，除了廣設資料中心，也強化散布各地資料中心之間的網路連結，以更妥善運用有限的運算資源，從而挑戰美國的人工智慧（AI）強權地位。

中國大陸2022年起興起在甘肅與內蒙等偏遠卻能源豐富地區，興建資料中心的熱潮，但缺乏技術專業和客戶需求，意味著這些資料中心雖坐擁珍貴的處理器，卻利用率低落。

如今，相較於美國Meta、Google及xAI等業者能以輝達的最新晶片布局，中國大陸正受到美國出口管制影響，本身的晶片製造產能有限，且須依賴運算能力較低的處理器，或以國產晶片搭配從黑市取得的先進晶片。

為了克服中國大陸的AI運算能力只占15%這項劣勢，妥善運用現有資源，北京3月宣布一項計畫，讓西部偏遠地區的現有資料中心都用於訓練大型語言模型，同時在人口稠密區附近建立新的伺服器農場，都聚焦於「推論」AI模型。

美國企業研究所（AEI）研究員費達休克（Ryan Fedasiuk）表示，「中國正開始重新分配稀缺的運算資源，以創造最大的經濟產值」，「中國正以這套思維來規劃資料中心基礎設施」。

Jefferies分析師表示，相較於移動這些伺服器的位置，中國大陸找到技術解決方案，串聯各地資料中心。北京當局已指示業者使用中國電信及華為的網路技術，整合使用轉接器、交換器、路由器及軟體解決方案，將西部資料中心的運算能力連結到東部地區，把坐落於多處的處理器串聯為中央化的運算叢集。


