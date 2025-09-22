輝達插旗自駕小黃 研華、益登、宜鼎等台灣代理商來電
輝達傳出要孵化自駕計程車專案Robotaxi，引發關注之際，業界看好機器人更是輝達執行長黃仁勳全力衝刺的重點，尤其輝達甫推出「AI機器人大腦」的NVIDIA Jetson AGX Thor相關套件與生產模組更是引發搶購，研華（2395）、益登（3048）、宜鼎（5289）等台灣三家代理商跟著吃香喝辣。
輝達推出全新AI機器人大腦NVIDIA Jetson AGX Thor平台，工業電腦龍頭研華是首波的合作夥伴，跟著輝達大搶商機。研華透露，已推出搭載Jetson Thor邊緣AI平台的MIC-743整機系統，同時，MIC-742機器人開發套件9月中已經開放訂購。
研華指出，該公司是輝達全球Elite Partner，此次研華推出全新的Jetson Thor邊緣AI平台，依據不同產業需求設計，分別有MIC-743整機系統與MIC-742機器人開發套件。
研華表示，新品具有三大技術亮點：包括即時數據傳輸能力，AI算力高達2070 TFLOPs，為上代旗艦Jetson AGX Orin的近八倍，全面提升邊緣端多模態AI即時決策能力。此外，記憶體也升級倍增至128GB，讓過去僅能在雲端運行的數十億參數大型AI模型，現在能直接在地端部署，加速應用落地。
通路商益登則是輝達Jetson Thor亞太區授權代理商，並已開賣相關模組與開發套件，藉此加速亞太地區在智慧機器人、AMR（自主式移動機器人）、AIoT與智慧製造等應用的技術升級與落地部署。
益登是輝達長期策略夥伴與Jetson系列產品亞太區授權代理，針對Jetson Thor平台，益登提供完整的產品供應，涵蓋Jetson AGX Thor開發套件與JetsonT5000模組。
工控記憶體模組廠宜鼎及旗下子公司安提國際是Jetson AGX Thor的合作夥伴，不僅將在此平台上發揮其技術實力，進一步提升宜鼎在AI市場的競爭力。
