自駕計程車風潮正熱 科技大咖卡位引爆話題
自駕計程車風潮正熱，輝達傳出打造自駕小黃Robotaxi之際，特斯拉、Google、阿里巴巴等科技巨擘早已積極卡位，各擅勝場，引爆話題。
其中，特斯拉基於自身電動車市占率優勢及自駕車技術，目前在自駕小黃市場領跑。特斯拉執行長馬斯克日前指出，旗下Robotaxi平台將在9月底前開放大眾使用，現階段試營運期間僅限美國德州奧斯汀與加州灣區。
馬斯克強調，Robotaxi預估將在明年全面普及，且服務範圍將進一步擴大，並對自家的Full Self-Driving（FSD）全自動駕駛系統表現充滿信心，而且數據可證實可靠性相當不錯。
特斯拉並擴大其自駕小黃服務對象，該公司在其應用中指出，正致力於推出「無障礙叫車服務」，讓殘障人士能使用其自駕小黃服務。特斯拉並指出，正在研發專屬的無障礙車輛。
Google則是透過旗下公司Waymo與特斯拉分庭抗體，Waymo憑藉光學雷達、毫米波雷達與攝影機的多感測器融合方案，配合高精度地圖建構的「數位孿生」系統，目前已在美國舊金山、鳳凰城等城市已累計完成超千萬次無人駕駛趟數。
此外，阿里巴巴則是與中國出行平台哈囉合作，搶攻自駕小黃市場。外電消息指出，阿里巴巴與哈囉將共建視覺、語音、語言等基礎大模型以及智慧座艙等垂直領域專用模型，藉此強攻自駕小黃市場。
