輝達攻自駕小黃 感測元件與鏡頭應用最關鍵 同欣電、亞光等受惠

輝達執行長黃仁勳看好機器人、自駕車將是未來AI兩大關鍵的終端應用之際，傳出輝達正在孵化自駕計程車專案Robotaxi，最快將在All hands meeting（全員大會）上宣布。業界認為，輝達打造自駕小黃，感測元件與鏡頭應用最關鍵，同欣電（6271）、亞光（3019）等台廠受惠大。

業界傳出，黃仁勳擬將輝達打造自駕計程車專案這個重要任務，交由旗下大將高級總監Ruchi Bhargava負責，該專案將以輝達NVIDIA DRIVE AGX Thor為基礎，將採用全新的一段式技術路線。

外媒引述消息人士說法指出，輝達的Robotaxi技術路線僅使用一個端到端神經網路，核心是透過模擬技術形成的世界模型對神經網路進行強化訓練，與特斯拉FSD採用的路線相似，而實現自駕小黃應用中，最關鍵的零組件就是感測與鏡頭。

輝達傳出有意孵化自駕計程車專案之際，全球第二大CMOS影像感測器（CIS）供應商豪威突然宣布入列NVIDIA DRIVE AGX Thor生態系統，業界認為就是為了協助輝達打造自駕計程車專案，凸顯影像感測器在自駕領域的重要性，豪威主力封測協力廠同欣電同步沾光。

法人看好，同欣電有望受惠於車市需求逐漸回升，以及自駕車趨勢持續發展，高階800萬畫素產品滲透率上升，帶動車用CIS需求，加上光通訊布局挹注，還有碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）的加入，明年營運在三大引擎助攻下看俏。亞光在車載鏡頭耕耘多年，也可望躋身輝達自駕小黃關鍵元件協力廠。



