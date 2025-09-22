特斯拉執行長馬斯克衝刺AI 打造生態系對決微軟

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

特斯拉執行長馬斯克衝刺AI，軟硬兼施，不僅旗下xAI積極建置AI算力，強化硬體布建，馬斯克也申請「巨硬（MacroHard）」商標，要在AI生態系等軟體資源領域與微軟（Microsoft）展開全面競爭。

馬斯克規劃，xAI將透過巨硬建立強大的AI生態系統。法人看好，隨著馬斯克大動作加入AI軍備競賽，台灣AI伺服器供應鏈有望沾光。

根據馬斯克申請的資料，巨硬這個商標涵蓋範圍相當廣泛，包含整個AI生態系統，例如語音與文字生成、自然語言處理、對話模擬、多媒體內容創作、資料擷取與分析、機器學習、智慧代理人、自主任務執行、決策支援、翻譯、遊戲開發等，幾乎涵蓋整個AI應用領域，顯示xAI將透過MacroHard來建立一套強大AI生態系統。

業界指出，從馬斯克正在快速全力打造Colossus II算力叢集就可看出，巨硬已經成為其商業版圖中的一環。

