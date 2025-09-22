馬斯克攻AI伺服器鏈叫好 緯創、英業達等迎大單

特斯拉執行長馬斯克AI布局快馬加鞭趕進度，他透露，旗下xAI第二個大型AI叢集計畫（Colossus II）僅六個月就完成部署200MW（百萬瓦）供應規模，支持11萬個輝達GB200 NVL72 GPU，後續要布建55萬個GPU，比現在再大增四倍。法人看好，馬斯克AI大進擊，將帶旺緯創（3231）、英業達（2356）等協力廠。

馬斯克是在旗下社群平台X與網友互動時，釋出相關訊息。他強調xAI六個月完成的AI布建工作，OpenAI和甲骨文等合作要花15個月。這意味馬斯克AI建置腳步比OpenAI等大咖快2.5倍，再次創造紀錄。

馬斯克並說，Colossus II算力叢集正是與他的巨硬（MarcoHard）計畫有關。

馬斯克指出，巨硬將基於xAI的大型語言模型Grok來構建多智慧體系統，專案將部署數百個專門的智慧體，有的專精於編碼，有的負責圖像視頻生成，有的專注軟體測試，將協同工作，類比一個完整的軟體開發團隊。系統還會類比人類使用者，在虛擬機中與正在開發的軟體進行交互，通過不斷反覆運算和反饋來打磨產品。

他說，軟體開發生命周期從最初的需求分析、產品設計、編碼實現，到品質保證和用戶測試，都將由AI智慧體自動化完成。要讓數百個複雜的AI代理同時工作，並進行大規模軟體類比，沒有超強算力是不可能實現；Colossus II正是為此存在。

至於xAI的第一個大型AI叢集計畫（Colossus I），僅用122天建成約20萬個輝達H200 GPU的算力叢集，隨後的92天內將規模翻倍。Colossus I至今仍是規模最大的AI訓練算力叢集。

馬斯克正把成功經驗遷移到Colossus II，規模擴大幾十倍。Colossus II專案於3月7日啟動，當時xAI在田納西州的孟菲斯收購一座100萬平方英尺的倉庫和兩塊相鄰地塊，總面積達100英畝。馬斯克在7月時表示，AI伺服器部分機架已經開始安裝。



延伸閱讀

特斯拉執行長馬斯克衝刺 AI 打造生態系對決微軟