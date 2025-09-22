台積電埃米製程 美廠搶著要
台積電（2330）美系客戶對異地備援要求持續升溫，業界傳出，相關美系客戶對先進製程需求強勁，已延伸到埃米製程A16等級，並催促台積電美國新廠加速生產規模。
川普政府持續強化在地製造政策，台積電美國廠產能搶手，後續將開出的三廠產能已陸續被客戶預訂，製程節點更延伸到埃米等級。
台積電先前已預告，亞利桑那州採用2奈米和A16製程技術的第三座晶圓廠已經開始動工，由於客戶對AI相關需求強勁，將考慮加快生產進度。第四座晶圓廠將採用N2和A16製程技術，第五座和第六座晶圓廠則將採用更先進製程。
業界觀察，蘋果、輝達、超微、高通、博通等美系大廠因地緣政治驅動異地備援生產需求增加，台積電海外廠區特別是美國廠穩步推動擴產，可讓美國客人安心。
另外，法人認為，隨著日本、美國新廠及德國廠先後加入營收貢獻，台積電2028年前海外產能占比有望達總產能20%，相關比重甚至可望按海外補助投資進度而更高，進而讓客戶群更滿意。若以2奈米以下製程別來看，預期2030年時，台灣、美國占比約為7：3。
台積電在3月宣布有意加碼千億美元投資美國新廠，加上既有三座廠投資，專案總投資金額達1,650億美元，全數到位將包含六座新晶圓廠、兩座先進封裝設施，以及一間主要研發團隊中心。
