台積電埃米製程 美廠搶著要

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）美系客戶對異地備援要求持續升溫，業界傳出，相關美系客戶對先進製程需求強勁，已延伸到埃米製程A16等級，並催促台積電美國新廠加速生產規模。

川普政府持續強化在地製造政策，台積電美國廠產能搶手，後續將開出的三廠產能已陸續被客戶預訂，製程節點更延伸到埃米等級。

台積電先前已預告，亞利桑那州採用2奈米和A16製程技術的第三座晶圓廠已經開始動工，由於客戶對AI相關需求強勁，將考慮加快生產進度。第四座晶圓廠將採用N2和A16製程技術，第五座和第六座晶圓廠則將採用更先進製程。

業界觀察，蘋果、輝達、超微、高通、博通等美系大廠因地緣政治驅動異地備援生產需求增加，台積電海外廠區特別是美國廠穩步推動擴產，可讓美國客人安心。

另外，法人認為，隨著日本、美國新廠及德國廠先後加入營收貢獻，台積電2028年前海外產能占比有望達總產能20%，相關比重甚至可望按海外補助投資進度而更高，進而讓客戶群更滿意。若以2奈米以下製程別來看，預期2030年時，台灣、美國占比約為7：3。

台積電在3月宣布有意加碼千億美元投資美國新廠，加上既有三座廠投資，專案總投資金額達1,650億美元，全數到位將包含六座新晶圓廠、兩座先進封裝設施，以及一間主要研發團隊中心。

美國 台積電 晶圓廠

相關新聞

台積電前五大客戶明年洗牌 博通坐三望二 可能擠下輝達

全球半導體應用AI競賽白熱化，法人預估，台積電2026年大客戶排名將洗牌，蘋果在長期計畫提前預定產能下，仍穩居最大客戶，...

馬斯克攻AI伺服器鏈叫好 緯創、英業達等迎大單

特斯拉執行長馬斯克AI布局快馬加鞭趕進度，他透露，旗下xAI第二個大型AI叢集計畫（Colossus II）僅六個月就完...

輝達插旗自駕小黃 研華、益登、宜鼎等台灣代理商來電

輝達傳出要孵化自駕計程車專案Robotaxi，引發關注之際，業界看好機器人更是輝達執行長黃仁勳全力衝刺的重點，尤其輝達甫...

輝達攻自駕小黃 感測元件與鏡頭應用最關鍵 同欣電、亞光等受惠

輝達執行長黃仁勳看好機器人、自駕車將是未來AI兩大關鍵的終端應用之際，傳出輝達正在孵化自駕計程車專案Robotaxi，最...

自駕計程車風潮正熱 科技大咖卡位引爆話題

自駕計程車風潮正熱，輝達傳出打造自駕小黃Robotaxi之際，特斯拉、Google、阿里巴巴等科技巨擘早已積極卡位，各擅...

陸版星際之門 藍圖浮現 挑戰美國 AI 強權地位

英國金融時報（FT）報導，面對美國出口管制等限制，北京當局正在醞釀中國大陸版的「星際之門」（Stargate）計畫，除了...

