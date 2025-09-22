快訊

台積電前五大客戶明年洗牌 博通坐三望二 可能擠下輝達

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。路透
台積電。路透

全球半導體應用AI競賽白熱化，法人預估，台積電2026年大客戶排名將洗牌，蘋果在長期計畫提前預定產能下，仍穩居最大客戶，貢獻台積電（2330）營收金額也將快速提升，最快2026年挹注逾兆元業績；博通更將快速崛起，明年成為台積電前三大客戶。

台積電一貫不評論單一客戶訊息。根據台積電年報，2024年最大客戶貢獻全年6,243億元營收，創新高，年增14.2%，營收占比為22%，法人推估該最大客戶為蘋果。

而在蘋果自研晶片計畫中，台積電是促成計畫成功的基礎，因台積電先進製程讓蘋果晶片效能更佳，蘋果明年營收貢獻度絕對值可望持續拉升，主要在產品矽含量提升與台積電美國廠更多產能開出。

法人分析，2025年台積電前七大客戶排名預估（營收占比）依序為：蘋果（25%至7%），輝達（11%），聯發科（9%）、高通（8%）、超微（7%）、博通（7%）、英特爾（6%），預期2026年隨著各大客戶應用成長或策略合作而有變化。

法人指出，雖然輝達在AI晶片市場持續獨霸，但博通攜手OpenAI等當紅新星合作投片，成長快速，實力不容小覷，2026年對台積電營收貢獻度可望大躍進，從2025年的第六位挺進至前三名，甚至具有擠掉輝達、「坐三望二」的能耐，是最大黑馬，並且順勢引發台積電大客戶排名洗牌。

業界觀察，博通明年貢獻度可望大幅拉升，背後關鍵在於取得更多AI大單，其中OpenAI自家ASIC晶片也主要和博通、邁威爾（Marvell）等美商合作開發，OpenAI有望成為博通前四大客戶。

展望2026年，法人分析，2026年各大客戶貢獻營收排名依序為蘋果（22%至25%）、博通（11%至15%）、輝達（11%）、聯發科（9%至10%）、高通（8%）、超微（7%）以及英特爾（7%）。

2026年除了博通排名大躍進之外，輝達近期宣布投資英特爾，雙方將共同合作研發，法人認為將加速英特爾新品推出節奏。

考量英特爾高階產能自用仍供不應求，相關新品加速推出仍將委由台積電操刀，並順勢提高對台積電營運的貢獻度，法人預期英特爾明年對台積電營收占比有望直追高通、超微等大廠，是另一個值得關注的焦點。


