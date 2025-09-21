雷虎Overkill FPV自殺無人機系列 獲美國Blue UAS認證

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
雷虎Overkill FPV自殺無人機系列獲美國Blue UAS認證，搶攻軍備局標案與全球出口藍海。圖／雷虎提供
雷虎Overkill FPV自殺無人機系列獲美國Blue UAS認證，搶攻軍備局標案與全球出口藍海。圖／雷虎提供

雷虎科技（8033）21日宣布，其自主研發的Overkill FPV自殺無人機系列，正式獲美國國防部國防創新單元(Defense Innovation Unit, DIU)頒發的Blue UAS Cleared認證。這是台灣無人機產業首家取得此國際級資安與軍規認證的企業，標誌著雷虎在全球軍民兩用無人機市場的關鍵突破，大幅強化公司無人機競爭力。

此項認證對雷虎的戰略意義深遠。首先，在國內市場，雷虎將擁有絕對優勢，角逐國防部軍備局即將開標的FPV自殺無人機採購案。據軍備局徵商公告，該標案預估規模近4萬架FPV，Overkill系列的Blue UAS此次直接證實美軍認證及採購，預計有助國軍加速採用。

在出口面向，Blue UAS清單直接通往美國國防部及北約盟國供應鏈，預計每年市場需求規模達數十萬架，並可延伸至中東、歐亞等新興市場。雷虎亦將於10月在美國首府華盛頓舉行的美國陸軍展(AUSA)積極進行國際行銷，進一步擴大全球市佔。

Blue UAS認證是由美國國防部主導的嚴格審核機制，專門針對商業無人機進行網路安全、供應鏈透明度及軍事應用相容性評估，僅限於通過者方能進入美國軍事採購清單。

根據DIU官方網站(https://www.diu.mil/blue-uas-cleared-list)最新更新，Overkill FPV系列已正式入列，與美國無人機大廠Anduril、AeroVironment及法國Parrot等國際級公司並駕齊驅。

此認證不僅驗證了雷虎產品在高強度戰場環境下的可靠性和即時操控效能，更凸顯其FPV(第一人稱視角)自殺無人機技術的領先水準，適用於精準打擊、偵察與邊境防衛等高風險任務。

雷虎科技表示「Overkill FPV系列全部台灣設計製造(Made In Taiwan)，極度輕量化，具備長達30分鐘續航力，時速最高可達每小時120公里以上，最高可搭載3公斤彈藥，單程作戰半徑可達5至10公里，亦可搭配AI攻擊系統、抗電子干擾GPS及3至10公里光纖筒，完美契合現代戰爭需求。

雷虎科技總經理蘇聖傑表示，「作為台灣首家獲Blue UAS肯定，我們不僅打開美國市場大門，更將加速本土軍事應用落地。」

