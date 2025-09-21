AI需求大...記憶體市況強勁 市調：第4季價格持續看漲

人工智慧（AI）資料中心需求強勁，記憶體市況超乎預期強勁，市調機構集邦科技預期，第4季包括動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格可望持續上漲。

集邦科技產業分析師王豫琪表示，當前雲端服務供應商（CSP）持續加大投資力道，增加資料中心的布建，將帶動明年伺服器需求成長，觀察在記憶體採購上同樣有升溫情況。

DRAM的DDR4因供給減少，帶動產品價格飆漲，市場估計第3季供需缺口約3%，預期DDR4供需缺口可能進一步擴大，並將缺貨到明年第4季。

王豫琪說，DDR5因伺服器客戶上修需求，供應商短期難以滿足需求，預期DDR5合約價可望同樣維持漲勢。

至於NAND Flash方面，集邦科技產業分析師羅智文表示，基於AI海量資料存儲建置，硬碟缺貨加上超長交期，目前大量訂單轉向企業級固態硬碟，造成NAND Flash短缺，供應商醞釀第4季漲價，預估漲幅將達5%至10%。

隨著記憶體後市看俏，包括南亞科及群聯等記憶體族群上週成為市場資金追逐標的，股價強漲，其中，南亞科自57.4元攀高至79.2元，上漲21.8元，漲幅達37.97%。群聯自624元攀高至722元，上漲98元，漲幅15.7%。

華邦電上週股價自25.45元攀高至33.5元，上漲8.05元，漲幅31.63%。旺宏自22.6元攀高至27.85元，上漲5.25元，漲幅23.23%。威剛自120.5元攀高至139元，上漲18.5元，漲幅約15.35%。記憶體族群為上週台股強勢族群之一。