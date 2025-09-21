快訊

桃機黃牛拒檢乘客遭甩出車外 香港女：以為就這樣死在台北

柯文哲遭羈押疑染HPV 醫揭「公廁傳染菜花」真相：傳言引恐慌

聽新聞
0:00 / 0:00

AI需求大...記憶體市況強勁 市調：第4季價格持續看漲

中央社／ 新竹21日電
記憶體示意圖。圖／AI生成
記憶體示意圖。圖／AI生成

人工智慧（AI）資料中心需求強勁，記憶體市況超乎預期強勁，市調機構集邦科技預期，第4季包括動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格可望持續上漲。

集邦科技產業分析師王豫琪表示，當前雲端服務供應商（CSP）持續加大投資力道，增加資料中心的布建，將帶動明年伺服器需求成長，觀察在記憶體採購上同樣有升溫情況。

DRAM的DDR4因供給減少，帶動產品價格飆漲，市場估計第3季供需缺口約3%，預期DDR4供需缺口可能進一步擴大，並將缺貨到明年第4季。

王豫琪說，DDR5因伺服器客戶上修需求，供應商短期難以滿足需求，預期DDR5合約價可望同樣維持漲勢。

至於NAND Flash方面，集邦科技產業分析師羅智文表示，基於AI海量資料存儲建置，硬碟缺貨加上超長交期，目前大量訂單轉向企業級固態硬碟，造成NAND Flash短缺，供應商醞釀第4季漲價，預估漲幅將達5%至10%。

隨著記憶體後市看俏，包括南亞科及群聯等記憶體族群上週成為市場資金追逐標的，股價強漲，其中，南亞科自57.4元攀高至79.2元，上漲21.8元，漲幅達37.97%。群聯自624元攀高至722元，上漲98元，漲幅15.7%。

華邦電上週股價自25.45元攀高至33.5元，上漲8.05元，漲幅31.63%。旺宏自22.6元攀高至27.85元，上漲5.25元，漲幅23.23%。威剛自120.5元攀高至139元，上漲18.5元，漲幅約15.35%。記憶體族群為上週台股強勢族群之一。

南亞科 快閃記憶體

延伸閱讀

台灣供應鏈突圍與全球先進封裝競局

外資力捧強棒帶頭衝 南亞科、華邦電等可望領軍衝關26K

雙優強勢股 後勁十足

就市論勢／記憶體、機器人 可低接

相關新聞

AI需求大...記憶體市況強勁 市調：第4季價格持續看漲

人工智慧（AI）資料中心需求強勁，記憶體市況超乎預期強勁，市調機構集邦科技預期，第4季包括動態隨機存取記憶體（DRAM）...

半導體技術持續突破…測試介面三千金 穎崴、旺矽、精測營運爆發

半導體技術持續突破，推動晶片效能與能耗表現進入另一階段，在這波技術革新中，相關測試與封裝扮演不可或缺角色，其中探針卡是確...

穎崴、旺矽等抓緊趨勢 搶矽光子商機

AI應用需求持續發酵，根據最新國際半導體產業協會（SEMI）預測，矽光子有助延伸摩爾定律壽命，也能鞏固台灣全球半導體重要...

甲骨文獲 Meta 200億美元大單 鴻海、神達等台鏈補

甲骨文（Oracle）傳出正在與臉書母公司Meta Platforms，洽談一項價值200億美元的雲端算力供應合約。這顯...

平價i17熱銷 蘋果增產

The Information報導引述知情人士報導，由於預購需求強勁，蘋果已通知至少兩家供應商把平價版iPhone 17...

OpenAI攻硬體 傳下單立訊…代工生產AI裝置

ChatGPT開發商OpenAI為了發展硬體事業，據傳已找上立訊精密等蘋果供應商為其代工生產，目標最快2026年下半年推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。