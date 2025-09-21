聽新聞
OpenAI發展硬體 傳找立訊代工
ChatGPT開發商OpenAI為了發展硬體事業，據傳已找上立訊精密等蘋果供應商為其代工生產，目標最快二○二六年下半年推出旗下首款裝置。另外，OpenAI計畫未來五年斥資一千億美元，向雲端服務供應商租用備援伺服器。
科技媒體The Information引述知情人士報導，OpenAI近幾個月來不只一直挖角蘋果的ＡＩ研發人員，也盯上了蘋果的設計、製造和供應鏈團隊。除了立訊外，OpenAI也已接觸了替蘋果組裝AirPods、HomePods和Apple Watches的陸廠歌爾，為其未來產品供應播放器模組等零件。
知情人士表示，OpenAI已和供應商洽談生產的其中一項產品是類似沒有顯示器的智慧音箱。OpenAI也考慮生產眼鏡、數位錄音筆和智慧胸針，並且目標是在二○二六年下半年或二○二七上半年推出首款裝置。
另外，鑒於OpenAI算力大幅受限，公司高層告訴股東，計畫未來五年斥資一千億美元，向雲端服務供應商租用備援伺服器。該公司原估從今年到二○三○年將投入三千五百億美元租用伺服器，而這次計畫花費的一千億美元屬額外開銷。
OpenAI內部預測認為，包括備援伺服器在內，OpenAI計畫未來五年平均每年花費約八百五十億美元在租用伺服器。這項計畫反映執行長奧特曼認為能存取伺服器，將是ＡＩ競賽中的明確優勢。
OpenAI高層表示，這些伺服器有「變現」潛力，未來可望帶動新一波營收成長，無論透過推動研發突破，還是促進產品使用量大增，而這部分尚未納入現有營收預測。
