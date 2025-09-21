甲骨文獲 Meta 200億美元大單 鴻海、神達等台鏈補

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者蕭君暉／綜合報導
甲骨文（Oracle）傳出正在與臉書母公司Meta Platforms，洽談一項價值200億美元的雲端算力供應合約。 路透

甲骨文（Oracle）傳出正在與臉書母公司Meta Platforms，洽談一項價值200億美元的雲端算力供應合約。這顯示甲骨文已逐漸冒出頭成為主要的雲端算力供應商，而Meta想要更加確保能夠快速取得強大的運算能力。

消息人士說，這個算力供應案將會是個多年合約，Meta要以甲骨文提供的算力，訓練、部署人工智慧（AI）模型。供應量有可能會再往上加，其他合約條款仍在討論中，尚未完全定案。Meta拒絕評論相關報導，甲骨文未回應置評請求。

業界研判，隨著甲骨文大單到手，後續勢必加快AI伺服器建置，並委由鴻海（2317）、神達（3706）等協力廠協助生產。

鴻海目前是甲骨文最大伺服器供應商，甲骨文大單報到，鴻海受惠大。神達也是甲骨文伺服器重要供應商，旗下神雲去年第4季起開始承接甲骨文伺服器專案，同步沾光。

甲骨文的雲端運算服務，提供整合性的雲端技術，對模型部署具有彈性，讓公司得以滿足一系列客戶的需求。一周前，華爾街日報報導，OpenAI與甲骨文簽了大約五年的合約，OpenAI要向甲骨文購買金額高達3,000億美元的算力，這是有史以來最大的雲端算力訂單之一，甲骨文股價因而飆漲創了新高。

甲骨文股價上周五（19日）收盤上漲4.06%，報308.66美元。正是拜雲端事業經營出色之賜，股價今年至今已大漲85%。

甲骨文以資料庫軟體起家，現在成為新興的AI算力重要供應商，與亞馬遜、微軟和Google的雲端服務既競爭也合作。例如，它與這三大雲端業者達成協作，讓客戶在使用三大公司服務的同時，也能跑甲骨文的雲端服務Oracle Cloud Infrastructure（OCI）；而這合作類型的營收，今年第1季翻了六倍多。

AI 甲骨文 雲端服務

