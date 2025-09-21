快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

川習會未提台灣？ 學者：對外表述磋商中 需觀察「與過去說法不同」或「分歧很大」

平價i17熱銷 蘋果增產

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

The Information報導引述知情人士報導，由於預購需求強勁，蘋果已通知至少兩家供應商把平價版iPhone 17產量提高至少30%，凸顯選擇購買iPhone 17平價機款的消費者比蘋果預期多。

知情人士透露，蘋果在上周稍早要求立訊精密把標準版iPhone 17日產量提高40%左右。蘋果也告知一家為iPhone 17提供非電子零件的供應商，將日產量增加約30%。

標準版iPhone 17在美國的起售價，和上一代一樣都是799美元，卻有顯著的升級，縮小和Pro機型的差距，提高了標準版的性價比。另一個因素是在中國還買不到iPhone 17 Air，可能讓潛在買家改買標準版的iPhone 17。而且北京當局為人民幣6,000元以下的消費子產品提供15%補貼，標準版iPhone 17在當地起售價為人民幣5,999元，剛好符合補貼範圍。

蘋果iPhone 17系列新機自19日起開賣，是2020年以來首見全新設計，引爆熱烈買氣。

蘋果新系列智慧手機外觀煥然一新、電池續航力更長，相機功能也改良，吸引香港、倫敦、紐約、洛杉磯等地民眾漏夜在蘋果門市前大排長龍。

彭博訪問民眾發現，絕大多數人都打算購買iPhone 17 Pro或Pro Max，因為這兩款瞄準重度使用者，包括愛嚐鮮者和科技迷。在紐約第五大道門市，提及超薄型iPhone Air的人不多，倒是iPhone 17 Pro Max店內庫存幾乎售罄。

分析師指出，iPhone 17 Pro系列最讓消費者傾心，因改良使用者最重視的新手機功能：電池續航力、相機技術及可靠耐用。這系列定價從1,099美元起跳，只比前一代的iPhone 16 Pro貴100美元。

iPhone 蘋果 消費

延伸閱讀

中國開賣iPhone 17 京滬凌晨上百人龍 黃牛加價1500搶購

蘋果摺疊機又延...新日興、兆利、富世達要糟？專家：別為不存在的手機忽略現實

大立光、鴻準 四檔搶鏡

i17熱賣 有望掀最強換機潮 電信三雄樂觀銷售創近十年紀錄

相關新聞

半導體技術持續突破…測試介面三千金 穎崴、旺矽、精測營運爆發

半導體技術持續突破，推動晶片效能與能耗表現進入另一階段，在這波技術革新中，相關測試與封裝扮演不可或缺角色，其中探針卡是確...

穎崴、旺矽等抓緊趨勢 搶矽光子商機

AI應用需求持續發酵，根據最新國際半導體產業協會（SEMI）預測，矽光子有助延伸摩爾定律壽命，也能鞏固台灣全球半導體重要...

甲骨文獲 Meta 200億美元大單 鴻海、神達等台鏈補

甲骨文（Oracle）傳出正在與臉書母公司Meta Platforms，洽談一項價值200億美元的雲端算力供應合約。這顯...

平價i17熱銷 蘋果增產

The Information報導引述知情人士報導，由於預購需求強勁，蘋果已通知至少兩家供應商把平價版iPhone 17...

OpenAI攻硬體 傳下單立訊…代工生產AI裝置

ChatGPT開發商OpenAI為了發展硬體事業，據傳已找上立訊精密等蘋果供應商為其代工生產，目標最快2026年下半年推...

小米新手機25日亮相 叫陣i17

繼iPhone 17系列12日開放預售、華為新款三折疊Mate XTs非凡大師同日正式開售，小米也預計在25日發布小米1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。