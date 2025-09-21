平價i17熱銷 蘋果增產
The Information報導引述知情人士報導，由於預購需求強勁，蘋果已通知至少兩家供應商把平價版iPhone 17產量提高至少30%，凸顯選擇購買iPhone 17平價機款的消費者比蘋果預期多。
知情人士透露，蘋果在上周稍早要求立訊精密把標準版iPhone 17日產量提高40%左右。蘋果也告知一家為iPhone 17提供非電子零件的供應商，將日產量增加約30%。
標準版iPhone 17在美國的起售價，和上一代一樣都是799美元，卻有顯著的升級，縮小和Pro機型的差距，提高了標準版的性價比。另一個因素是在中國還買不到iPhone 17 Air，可能讓潛在買家改買標準版的iPhone 17。而且北京當局為人民幣6,000元以下的消費子產品提供15%補貼，標準版iPhone 17在當地起售價為人民幣5,999元，剛好符合補貼範圍。
蘋果iPhone 17系列新機自19日起開賣，是2020年以來首見全新設計，引爆熱烈買氣。
蘋果新系列智慧手機外觀煥然一新、電池續航力更長，相機功能也改良，吸引香港、倫敦、紐約、洛杉磯等地民眾漏夜在蘋果門市前大排長龍。
彭博訪問民眾發現，絕大多數人都打算購買iPhone 17 Pro或Pro Max，因為這兩款瞄準重度使用者，包括愛嚐鮮者和科技迷。在紐約第五大道門市，提及超薄型iPhone Air的人不多，倒是iPhone 17 Pro Max店內庫存幾乎售罄。
分析師指出，iPhone 17 Pro系列最讓消費者傾心，因改良使用者最重視的新手機功能：電池續航力、相機技術及可靠耐用。這系列定價從1,099美元起跳，只比前一代的iPhone 16 Pro貴100美元。
