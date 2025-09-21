快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

川習會未提台灣？ 學者：對外表述磋商中 需觀察「與過去說法不同」或「分歧很大」

聽新聞
0:00 / 0:00

半導體技術持續突破…測試介面三千金 穎崴、旺矽、精測營運爆發

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
半導體技術持續突破，推動晶片效能與能耗表現進入另一階段，在這波技術革新中，相關測試與封裝扮演不可或缺角色。圖／AI生成
半導體技術持續突破，推動晶片效能與能耗表現進入另一階段，在這波技術革新中，相關測試與封裝扮演不可或缺角色。圖／AI生成

半導體技術持續突破，推動晶片效能與能耗表現進入另一階段，在這波技術革新中，相關測試與封裝扮演不可或缺角色，其中探針卡是確保晶片品質與效能核心關鍵，測試介面「千金股」穎崴（6515）、旺矽（6223）、精測（6510）三強鼎立，營運看旺。

研調機構數據顯示，探針卡市場成長主要來自半導體晶片在汽車、通訊、醫療、消費性電子等領域不斷增長的需求，特別是在微機電系統（MEMS）探針卡方面，除受到先進封裝技術進步帶動，高速運算（HPC）、生成式人工智慧（AI）、自動駕駛輔助系統（ADAS）需求也快速提升，推動MEMS探針卡市場成長。

業者表示，上游晶圓廠擴產，抬升全流程「測試強度」（test intensity），前段晶圓測試需要更高通道數與更嚴苛的熱與高頻條件，直接推升探針卡單價與耗用量，後段良率把關要求更密集的記憶體與先進封裝測試。

法人指出，穎崴向來聚焦高頻高速、高階市場，在5G手機APU、伺服器、HPC、GPU、CPU等高複雜度產品線測試介面皆已布局。今年以來，垂直探針卡產品營收占比達雙位數，MEMS產能持續提升，為今年營運成長重要動能之一。為滿足客戶需求，穎崴穩定提高探針自製率，探針產能今年目標從去年300萬提升至450萬針。法人預期，穎崴隨AI相關大客戶新品上市，加上新產能持續開出，下半年營收有望逐季向上，並優於去年同期。

旺矽來自國際大客戶需求強勁，旗下高階探針卡接單大爆滿且稼動率滿載，公司連續兩年大擴產，去年底垂直式探針卡（VPC）月產能達約90萬針、MEMS探針卡月產能約40萬針，今年第2季VPC月產能已突破120萬針，MEMS更目標在今年底挑戰100萬針規模。

精測推動更多HPC、AI、車用等新專案，且在北美客戶市占率持續擴大，美系GPU客戶，精測主要供應晶圓測試、成品測試所需測試載板、PCB等零組件，近期甫通過新世代產品驗證。

穎崴 精測 晶圓廠

延伸閱讀

興櫃一周回顧／漢測飆漲456% 超猛

碳化矽導入先進封裝 董事長：與漢磊、嘉晶無直接關係

漢測2025年全年獲利將創高 17日登錄興櫃

漢測預計17日登興櫃 搶攻AI與HPC先進測試市場商機

相關新聞

半導體技術持續突破…測試介面三千金 穎崴、旺矽、精測營運爆發

半導體技術持續突破，推動晶片效能與能耗表現進入另一階段，在這波技術革新中，相關測試與封裝扮演不可或缺角色，其中探針卡是確...

穎崴、旺矽等抓緊趨勢 搶矽光子商機

AI應用需求持續發酵，根據最新國際半導體產業協會（SEMI）預測，矽光子有助延伸摩爾定律壽命，也能鞏固台灣全球半導體重要...

甲骨文獲 Meta 200億美元大單 鴻海、神達等台鏈補

甲骨文（Oracle）傳出正在與臉書母公司Meta Platforms，洽談一項價值200億美元的雲端算力供應合約。這顯...

平價i17熱銷 蘋果增產

The Information報導引述知情人士報導，由於預購需求強勁，蘋果已通知至少兩家供應商把平價版iPhone 17...

OpenAI攻硬體 傳下單立訊…代工生產AI裝置

ChatGPT開發商OpenAI為了發展硬體事業，據傳已找上立訊精密等蘋果供應商為其代工生產，目標最快2026年下半年推...

小米新手機25日亮相 叫陣i17

繼iPhone 17系列12日開放預售、華為新款三折疊Mate XTs非凡大師同日正式開售，小米也預計在25日發布小米1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。