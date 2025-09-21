快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

川習會未提台灣？ 學者：對外表述磋商中 需觀察「與過去說法不同」或「分歧很大」

穎崴、旺矽等抓緊趨勢 搶矽光子商機

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

AI應用需求持續發酵，根據最新國際半導體產業協會（SEMI）預測，矽光子有助延伸摩爾定律壽命，也能鞏固台灣全球半導體重要地位，穎崴（6515）、旺矽（6223）、精測（6510）等同步搶食矽光子龐大商機。

穎崴表示，在AI、HPC、5G應用需求增加，先進封裝和小晶片（Chiplet）等異質整合技術成為推動半導體進程重要環節，晶圓級封裝（CoWoS）技術日趨成熟，帶動測試介面更複雜與創新的扉頁。

穎崴說，因應趨勢，公司推出晶圓級矽光子共同封裝光學技術（CPO）測試介面解決方案，提供客戶「微間距對位雙邊探測（Double Sided Probing）」系統架構，同時能克服四到六倍雙邊差距、高頻高速、溫度上升等三大難題，為業界創舉，此解決方案已獲多家客戶驗證。

旺矽董座葛長林曾說，數年前業界即對矽光子技術充滿期待，但當時導入時機不明確，近期隨技術規格與應用方向逐步成形，需求快速明朗化，公司也積極爭取與客戶合作。

葛長林強調，CPO與矽光子等新興應用將與AI與網通市場高度結合，形成未來基礎建設核心技術節點，如同先蓋高速公路，再帶動汽車與交通產業的連鎖效應，預期將驅動測試產業迎來全新成長循環。

穎崴 矽光子 半導體

延伸閱讀

富時指數調整效應 台股尾盤殺出1,287億大量

矽光子革命啟動！迎戰AI高速傳輸時代 國科會：打造台灣AI優勢

賣壓湧現 台股跌逾百點25500點震盪

甲骨文大單 聯鈞...隱藏版大贏家

相關新聞

半導體技術持續突破…測試介面三千金 穎崴、旺矽、精測營運爆發

半導體技術持續突破，推動晶片效能與能耗表現進入另一階段，在這波技術革新中，相關測試與封裝扮演不可或缺角色，其中探針卡是確...

穎崴、旺矽等抓緊趨勢 搶矽光子商機

AI應用需求持續發酵，根據最新國際半導體產業協會（SEMI）預測，矽光子有助延伸摩爾定律壽命，也能鞏固台灣全球半導體重要...

甲骨文獲 Meta 200億美元大單 鴻海、神達等台鏈補

甲骨文（Oracle）傳出正在與臉書母公司Meta Platforms，洽談一項價值200億美元的雲端算力供應合約。這顯...

平價i17熱銷 蘋果增產

The Information報導引述知情人士報導，由於預購需求強勁，蘋果已通知至少兩家供應商把平價版iPhone 17...

OpenAI攻硬體 傳下單立訊…代工生產AI裝置

ChatGPT開發商OpenAI為了發展硬體事業，據傳已找上立訊精密等蘋果供應商為其代工生產，目標最快2026年下半年推...

小米新手機25日亮相 叫陣i17

繼iPhone 17系列12日開放預售、華為新款三折疊Mate XTs非凡大師同日正式開售，小米也預計在25日發布小米1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。