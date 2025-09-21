快訊

興達電廠爆炸事故原因推承包商 台電挨批未提自身監督責任

OpenAI攻硬體 傳下單立訊…代工生產AI裝置

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
OpenAI據傳已委託立訊精密為其代工生產硬體裝置，預計最快2026下半年推出。（路透）
OpenAI據傳已委託立訊精密為其代工生產硬體裝置，預計最快2026下半年推出。（路透）

ChatGPT開發商OpenAI為了發展硬體事業，據傳已找上立訊精密等蘋果供應商為其代工生產，目標最快2026年下半年推出旗下首款裝置。另外，OpenAI計劃未來五年斥資1,000億美元，向雲端服務供應商租用備援伺服器。

科技媒體The Information引述知情人士報導，OpenAI近幾個月來不只一直挖角蘋果的AI研發人員，也盯上了蘋果的設計、製造和供應鏈團隊。除了立訊外，OpenAI也已接觸了替蘋果組裝AirPods、HomePods和Apple Watches的陸廠歌爾（Goertek），為其未來產品供應播放器模組等零件。

知情人士表示，OpenAI已和供應商洽談生產的其中一項產品是類似沒有顯示器的智慧音箱。OpenAI也考慮生產眼鏡、數位錄音筆和智慧胸針，並且目標是在2026年下半年或2027上半年推出首款裝置。

OpenAI在硬體領域仍有許多需要證明的地方。多年來，從亞馬遜這類巨頭到新創，都嘗試過挑戰蘋果在硬體上的主導地位，卻都未能成功

不過，OpenAI已展現出在硬體領域敢於下重注的態度，延攬曾讓蘋果成為全球最成功硬體製造商的人才，是該公司的努力之一。

另一則報導指出，鑒於OpenAI算力大幅受限，公司高層告訴股東，計劃未來五年斥資1,000億美元，向雲端服務供應商租用備援伺服器。該公司原估從今年到2030年，將投入3,500億美元租用伺服器，而這次計畫花費的1,000億美元屬於額外開銷。這也是OpenAI預估到2029年燒掉的錢提高到1,150億美元的原因之一。

OpenAI內部預測認為，包括備援伺服器在內，OpenAI計劃未來五年平均每年花費約850億美元在租用伺服器。這項計畫反映執行長奧特曼認為能存取伺服器，將是AI競賽中的明確優勢。

OpenAI高層表示，這些伺服器具備「變現」潛力，未來可望帶動新一波營收成長，無論是透過推動研發突破，還是促進產品使用量大增，而這部分尚未納入現有營收預測。

各大企業為了爭取有限的運算資源，正投入數以千億計美元，力拚開發最先進的AI模型，讓雲端服務供應商與晶片製造商從中受惠。

OpenAI 成功 情人

延伸閱讀

甲骨文雲端算力大單接不完？傳與Meta洽談200億美元合約

川普二度訪英 美企送400億投資 倫敦卻爆反川大遊行

輝達轉投資新創超級巨星 CoreWeave OpenAI 搶合作

美中AI競爭升溫…騰訊傳挖角OpenAI研究員 否認1億薪資

相關新聞

OpenAI攻硬體 傳下單立訊…代工生產AI裝置

ChatGPT開發商OpenAI為了發展硬體事業，據傳已找上立訊精密等蘋果供應商為其代工生產，目標最快2026年下半年推...

OpenAI發展硬體 傳找立訊代工

ChatGPT開發商OpenAI為了發展硬體事業，據傳已找上立訊精密等蘋果供應商為其代工生產，目標最快二○二六年下半年推...

片山和之：台日半導體合作創新 對強化供應鏈意義重大

台日供應鏈合作國際論壇今天登場，日本台灣交流協會代表片山和之表示，台灣擁有世界上最優秀的半導體生產基地，日本在製造設備和...

「台灣像另一個矽谷」科技Podcast主持人憶訪張忠謀 長談4小時難忘體驗

美國科技類Podcast龍頭Acquired繼搬上輝達GTC大會後，明年2月將前進NFL超級盃。Acquired主持人羅...

輝達投資英特爾威脅台積電？童子賢：台積在2奈米、3奈米獨步全球

輝達（NVIDIA）投資50億美元（約新台幣1,500億元）入股英特爾（Intel），市場人士擔心將影響台積電（2330...

漢翔聚焦碳纖複材 3D列印開新格局

漢翔於台北航展中，展出多項自製零件與系統件，展示自家在航空製造領域的精湛技術。對於技術的追求，漢翔從未停歇，展期間再斬獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。