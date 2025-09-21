OpenAI攻硬體 傳下單立訊…代工生產AI裝置
ChatGPT開發商OpenAI為了發展硬體事業，據傳已找上立訊精密等蘋果供應商為其代工生產，目標最快2026年下半年推出旗下首款裝置。另外，OpenAI計劃未來五年斥資1,000億美元，向雲端服務供應商租用備援伺服器。
科技媒體The Information引述知情人士報導，OpenAI近幾個月來不只一直挖角蘋果的AI研發人員，也盯上了蘋果的設計、製造和供應鏈團隊。除了立訊外，OpenAI也已接觸了替蘋果組裝AirPods、HomePods和Apple Watches的陸廠歌爾（Goertek），為其未來產品供應播放器模組等零件。
知情人士表示，OpenAI已和供應商洽談生產的其中一項產品是類似沒有顯示器的智慧音箱。OpenAI也考慮生產眼鏡、數位錄音筆和智慧胸針，並且目標是在2026年下半年或2027上半年推出首款裝置。
OpenAI在硬體領域仍有許多需要證明的地方。多年來，從亞馬遜這類巨頭到新創，都嘗試過挑戰蘋果在硬體上的主導地位，卻都未能成功。
不過，OpenAI已展現出在硬體領域敢於下重注的態度，延攬曾讓蘋果成為全球最成功硬體製造商的人才，是該公司的努力之一。
另一則報導指出，鑒於OpenAI算力大幅受限，公司高層告訴股東，計劃未來五年斥資1,000億美元，向雲端服務供應商租用備援伺服器。該公司原估從今年到2030年，將投入3,500億美元租用伺服器，而這次計畫花費的1,000億美元屬於額外開銷。這也是OpenAI預估到2029年燒掉的錢提高到1,150億美元的原因之一。
OpenAI內部預測認為，包括備援伺服器在內，OpenAI計劃未來五年平均每年花費約850億美元在租用伺服器。這項計畫反映執行長奧特曼認為能存取伺服器，將是AI競賽中的明確優勢。
OpenAI高層表示，這些伺服器具備「變現」潛力，未來可望帶動新一波營收成長，無論是透過推動研發突破，還是促進產品使用量大增，而這部分尚未納入現有營收預測。
各大企業為了爭取有限的運算資源，正投入數以千億計美元，力拚開發最先進的AI模型，讓雲端服務供應商與晶片製造商從中受惠。
