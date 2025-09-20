片山和之：台日半導體合作創新 對強化供應鏈意義重大

快訊

中央社／ 台北20日電
日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
台日供應鏈合作國際論壇今天登場，日本台灣交流協會代表片山和之表示，台灣擁有世界上最優秀的半導體生產基地，日本在製造設備和零組件領域具優勢，雙方合作推動技術創新與強化供應鏈，意義非常重大。

「AI時代下的台日科技創新與供應鏈合作」國際論壇今天在國立政治大學公企中心舉行，論壇由台灣日本研究院、政治大學日本研究學位學程、安倍晉三研究中心共同主辦，邀請台灣國內外產官學專家共同深入探討AI技術應用的現況與未來展望、科學技術的研究開發、以及供應鏈合作的可能性。

片山和之致詞表示，半導體技術的進步對AI的發展是不可或缺的，台灣有世界上最優秀的半導體生產基地，而日本則在製造設備和零組件領域具優勢，雙方合作推動技術創新與強化供應鏈的意義非常重大，期待論壇成為深化台灣與日本相互理解、開拓新的合作展望的寶貴機會。

日本自民黨半導體戰略推進議員聯盟榮譽會長甘利明也出席論壇，甘利明在專題演講回顧過往與美國總統川普第1任期時的談判經驗，他指出，日本逐步揭露談判籌碼的策略，能吸引川普興趣，並讓日本爭取更多資訊與成果；對於近期媒體關注的先進製程技術外洩爭議，他認為具體情況顯示，外力介入可能性較高，因領先企業洩露技術的動機有限。

針對台積電與日本Rapidus的競合關係，甘利明分析，兩家公司雖是對手卻也互補，台積電專注高良率的大量生產，Rapidus則走小量客製化路線，產業中保有競爭對確保發展健全至關重要。

