「台灣像另一個矽谷」科技Podcast主持人憶訪張忠謀 長談4小時難忘體驗

美國科技類Podcast龍頭Acquired繼搬上輝達GTC大會後，明年2月將前進NFL超級盃。Acquired主持人羅森塔爾今天在舊金山受訪回憶赴台灣訪問台積電創辦人張忠謀時說，長談近4小時經驗寶貴，台灣就像另一個矽谷真的很棒。

舊金山灣區明年2月將迎接第60屆職業美式足球聯盟NFL超級盃（Super Bowl），NFL總裁古德爾（Roger Goodell）今天在舊金山宣布，將於超級盃週在舊金山現代藝術博物館（SFMOMA）舉辦創新高峰會，彰顯矽谷創新精神，寫下超級盃盛事首例。

古德爾在啟動儀式上表示：「我們（NFL）已有105年歷史，但我們仍然相信創新、相信不斷進步...就如同你們在舊金山灣區所成就的一樣。」

首度舉辦的創新高峰會邀請到美國科技類Podcast龍頭Acquired團隊策劃主持，Acquired的2名主持人吉伯特（Ben Gilbert）和羅森塔爾（David Rosenthal）曾透過輝達（Nvidia）執行長黃仁勳引薦，於今年初遠赴台灣訪問台積電創辦人張忠謀。

羅森塔爾今天接受中央社訪問表示，Google、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）等高科技公司近年成為NFL重要合作夥伴，負責轉播和中場表演（HalftimeShow）等環節；相隔10年，舊金山灣區再次以地主之姿主辦超級盃，科技運用將格外受到矚目。

今年3月，Acquired節目首度搬上輝達GTC技術大會，羅森塔爾與吉伯特在主題演講前，於現場訪問聯發科執行長蔡力行、鴻海董事長劉揚偉等重量級嘉賓。羅森塔爾透露，黃仁勳是在看了前一屆NFL超級盃之後，才有了將超級盃概念帶到GTC的構想。

羅森塔爾說，黃仁勳打電話給他們表示超級盃有很棒的賽前表演和中場表演，既然今年的GTC猶如AI超級盃，也希望有賽前表演，於是才有了Acquired現場節目的橋段。

羅森塔爾打趣說，沒想到主持完AI界的超級盃後，明年要在真正的超級盃亮相了。他也會將這個好消息告訴黃仁勳。

談到台灣行，羅森塔爾直呼「台灣真的很棒」，他們親身感受了台積電的規模，還有台積電在各地的據點，新竹科學園區令他印象深刻，「那幾乎就像是另一個矽谷」。

他表示，矽谷難以複製，因為必須要有人才、環境、歷史及數百家科技公司匯聚一地；但開車繞行新竹科學園區，也可以看見許多世界知名的科技公司，「真的很酷」。

回憶起張忠謀的訪問，羅森塔爾記憶猶新說，一訪就是將近4個小時，「感覺很不可思議」，他記得過程中他們幾次詢問需不需要休息，但張忠謀體力很好，「那真的是一次非常難得的人生體驗」。