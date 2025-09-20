桃園機場擴大國際布局 華航12月鳳凰城直飛攜台積電推動減碳
台美航空合作再傳佳音。桃園國際機場公司18日與華盛頓機場管理局（MWAA）簽署姊妹機場合作備忘錄，成為桃園機場在北美第5個友好機場，象徵雙邊在航線發展、觀光推廣及技術交流等面向邁入新里程碑。
看準北美市場需求強勁，桃機公司指出，目前每週超過360班次往返台美，國籍航空公司積極布局。其中，長榮航空即將開航達拉斯，中華航空則宣布將於12月3日開航鳳凰城，拓展北美第七個客運航點。
華航總經理陳漢銘於美西時間9月19日赴美，拜會台積電營運副總暨亞利桑那廠執行長王英郎，雙方針對企業差旅、貨運合作及永續發展進行交流。陳漢銘表示，華航近年協助台積電完成逾20趟跨太平洋包機或專案運輸，並共同推動「企業商務旅行 SAF 減碳計畫」，結合永續航空燃油（SAF），預計可降低台積電年度商務差旅逾千噸碳排，展現航空公司與企業攜手支持淨零的決心。
華航今（20）日更於台北信義區 ATT 4 FUN 舉辦沉浸式體驗活動，將鳳凰城的沙漠與仙人掌意象搬進展場，並祭出台北－鳳凰城來回機票抽獎，炒熱話題。華航指出，隨著鳳凰城新航線開航，結合台積電亞利桑那廠區設立的需求，未來可望強化台美產業鏈連結。
隨著桃園機場與華盛頓簽署合作備忘錄，華航鳳凰城、長榮達拉斯等新航線陸續啟航，台美航網正逐步成形。未來若能開通桃園－華盛頓直航，不僅補足美東航點，更有助深化經貿與人文交流，強化台灣作為東亞航空樞紐的地位。
