輝達投資英特爾威脅台積電？童子賢：台積在2奈米、3奈米獨步全球

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影
輝達（NVIDIA）投資50億美元（約新台幣1,500億元）入股英特爾（Intel），市場人士擔心將影響台積電（2330）晶圓代工業務，對此，和碩（4938）董事長童子賢20日指出，輝達與英特爾合作，主要是改善他們自身關係，且台積在2奈米、3奈米製程目前還是獨步全球，不是一筆投資就能改變。

童子賢20日出席龍應台文化基金會主辦的「2025台北國際和平論壇」，媒體詢問有關輝達投資英特爾一事。

對於輝達為何投資英特爾？童子賢指出，輝達跟英特爾的合作，對輝達來說是不錯且多元的選擇，我們也注意到，台積在2奈米、3奈米先進製程目前還是獨步全球，競爭對手三星與英特爾落差還有好幾年。

童子賢表示，所以輝達跟英特爾合作，是改善他們關係，他們真正要能追上台積電，恐怕需要在整體的品質、製造良率及營運結構上改善，而不是一筆投資就能改變，何況他們投資就是5%股權，應該是改善關係成分比較大。

輝達 英特爾 童子賢 台積電

