漢翔聚焦碳纖複材 3D列印開新格局
漢翔於台北航展中，展出多項自製零件與系統件，展示自家在航空製造領域的精湛技術。對於技術的追求，漢翔從未停歇，展期間再斬獲一項新計畫，19日與美國Orbital Composites公司正式簽署「碳纖複材3D列印」新世代技術的合作協議。
由漢翔生產處處長李仁揮與Orbital公司執行長Amolak Badesha代表簽署；漢翔總經理曹進平、Orbital公司技術長Cole Nielsen等共同見證。
來自美國矽谷的Orbital Composites，在多機械手臂列印系統及積層製造工法方面具備獨到優勢，能夠實現高效率、大尺寸結構的精準製造。漢翔擁有豐富的航空產品製造經驗，雙方專業的結合，可望展現一加一大於二的綜效。
碳纖複材3D列印近年在航空製造領域受到高度關注，已經逐步從實驗室走向實際應用。漢翔近年也不斷投入資源在相關研發上，追求更輕量、更強化、更具設計自由度的技術突破。
本次航展中達成台美合作，雙方將聚焦於該項技術的應用與發展，以資源共享方式，探索新世代技術在航空工業的無限可能。
航空工業應用複材佔比被視為衡量飛機先進性的重要指標，例如勇鷹高教機就大量採用複合材料；而3D列印技術也已實際應用在機體零件上。此次合作展現漢翔在技術升級上的企圖心，讓材料與技術更上層樓，推動先進製造領域的創新。
漢翔在本次台北航展中收穫頗豐，接連完成國防後勤、無人機視覺定位、製造技術等多項領域的國際合作，持續與全球產業夥伴交流，為未來創新發展開拓更多可能。
