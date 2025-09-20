緯穎、英業達 動能強強滾

微軟在威斯康辛州擴大AI支出，帶動鴻海、廣達、緯穎（6669）、英業達營運動能。近年鴻海集團持續擴張AI伺服器業務，也同步在北美市場擴產，近期才增資墨西哥子公司，擴大AI伺服器產能。

英業達今年上半年AI伺服器出貨整機較多，下半年新產品以L6（主機板製造組裝）為主，第3季出貨產品組合不同，仍比第2季成長，全年出貨估增兩位數。

廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令先前表示，新產品（GB300）9月起逐步升溫，「目前訂單多到無法想像，」為因應強勁需求，美國、泰國與墨西哥等地持續擴張產能。

緯穎看好資料中心市場需求，持續投資並深化AI、運算與散熱等相關技術與產品開發。已於美國德州建置廠房，預計2025年底前開出產能，強化供應鏈韌性。