13縣市有感！06:56金門近海規模5.0地震 最大震度2級

川習熱線！川普明年初將訪中、批准TikTok協議

緯穎、英業達 動能強強滾

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

微軟在威斯康辛州擴大AI支出，帶動鴻海、廣達、緯穎（6669）、英業達營運動能。近年鴻海集團持續擴張AI伺服器業務，也同步在北美市場擴產，近期才增資墨西哥子公司，擴大AI伺服器產能。

英業達今年上半年AI伺服器出貨整機較多，下半年新產品以L6（主機板製造組裝）為主，第3季出貨產品組合不同，仍比第2季成長，全年出貨估增兩位數。

廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令先前表示，新產品（GB300）9月起逐步升溫，「目前訂單多到無法想像，」為因應強勁需求，美國、泰國與墨西哥等地持續擴張產能。

緯穎看好資料中心市場需求，持續投資並深化AI、運算與散熱等相關技術與產品開發。已於美國德州建置廠房，預計2025年底前開出產能，強化供應鏈韌性。

AI 鴻海 伺服器

相關新聞

輝達：入股英特爾…川普未干涉 暗示繼續仰賴台積

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳18日表示，輝達入股英特爾與技術合作的交易，是雙方討論近一年後的協議，川普政府並未涉入，...

分析師看輝達入股英特爾 「短中期影響台積電有限」

輝達宣布投資英特爾五十億美元，輝達執行長黃仁勳十八日表示，輝達入股英特爾及雙方技術合作的交易，是雙方討論近一年後的協議，...

輝達投資英特爾 台積地位短期難動搖

輝達投資英特爾50億美元，市場矚目未來訂單與市場地位的走向。分析師認為，輝達的決定可能部分出於分散供應來源的考量，對台積...

微軟狂蓋AI基建 帶旺台鏈 鴻海、廣達等受惠

微軟（Microsoft）周四（18日）表示，將在威斯康辛州建造第二座巨型AI資料中心，使微軟在威州的人工智慧投資額超過...

強強聯手衝擊布局？ 聯發科：與輝達合作進展順利

輝達宣布投資英特爾50億美元，並在x86相關晶片合作，市場關注是否衝擊台灣IC設計龍頭聯發科與輝達的合作計畫。聯發科總經...

緯穎、英業達 動能強強滾

微軟在威斯康辛州擴大AI支出，帶動鴻海、廣達、緯穎、英業達營運動能。近年鴻海集團持續擴張AI伺服器業務，也同步在北美市場...

