輝達投資英特爾 台積地位短期難動搖

輝達投資英特爾50億美元，市場矚目未來訂單與市場地位的走向。分析師認為，輝達的決定可能部分出於分散供應來源的考量，對台積電（2330）晶圓代工霸主地位的威脅有限，長期影響仍取決於英特爾的晶圓代工執行能力。

分析師指出，這項合作可被視為輝達對英特爾投下信任票，顯著提升英特爾晶圓代工業務的聲譽，也表明輝達等大型客戶已開始積極探索台積電以外的替代選擇。Moor洞見與策略公司分析師塞格更預期，輝達將在美國政府涉入下，宣布與英特爾之間的某種形式晶圓代工交易。

分析師普遍認為，合作未必代表輝達將立即把晶片訂單轉給英特爾，共同開發新一代晶片更接近策略聯盟，幫助輝達鞏固在x86生態系的地位。