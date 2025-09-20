強強聯手衝擊布局？ 聯發科：與輝達合作進展順利

輝達宣布投資英特爾50億美元，並在x86相關晶片合作，市場關注是否衝擊台灣IC設計龍頭聯發科（2454）與輝達的合作計畫。聯發科總經理陳冠州昨（19）日回應，與輝達的產品與技術相當互補，雙方合作在未來兩、三年可如預期開花結果。

聯發科近年積極從終端裝置領域延伸，跨足雲端應用晶片市場。聯發科與輝達在晶片方面的策略合作範圍，包括車用、物聯網，逐步擴展到超級電腦與雲端特殊應用IC（ASIC）等四大領域。聯發科執行長蔡力行今年5月於台北國際電腦展發表主題演講時，輝達執行長黃仁勳更應邀站台。

陳冠州表示，聯發科與輝達的合作不侷限在單一產品，從終端運算、車用，甚至在雲端等，相關合作案都是雙方為策略夥伴的證明，這些合作的進度確實也很不錯，按照原定計畫一步步在走，相信在這兩、三年可以如預期開花結果。

聯發科與輝達近期最受矚目的合作案，首推由聯發科設計的核心CPU搭配輝達的最新GPU，雙方聯手打造DGX Spark超級電腦，為開發者帶來全球最小的AI超級電腦，最高可支援算力達1000 TOPS。

同時，聯發科也是輝達NVLink Fusion生態系一員，利用NVLink生態系為客戶打造半客製化AI晶片，並能與輝達的GPU串接。蔡力行先前指出，此模式可提供客戶差異化方案，能夠促使總擁有成本更低，並使客戶更快提供市場所需產品。

另外，聯發科日前於法說會中提到，與輝達共同開發、專為旗艦車款打造的先進智慧座艙解決方案C-X1，將於今年下半年送樣。