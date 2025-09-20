微軟狂蓋AI基建 帶旺台鏈 鴻海、廣達等受惠

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者吳凱中／綜合報導
微軟（Microsoft）周四（18日）表示，將在威斯康辛州建造第二座巨型AI資料中心，使微軟在威州的人工智慧投資額超過70億美元。

法人看好，微軟持續擴大AI基礎建設投資，加速拓展AI算力與雲端基礎建設，除了鞏固雲端事業Azure與AI產品Copilot、Office 365等商業應用軟體市場地位外，微軟全球AI基礎設施布局相關供應商鴻海（2317）、廣達、英業達及緯穎等有望受惠。

微軟位於瑞辛郡（Racine）蒙特普萊森市（Mount Pleasant）的這兩座超大AI資料中心所在地，原本是鴻海集團在川普第一任期時、曾承諾要大量投資的區域，後來鴻海集團的投資計畫大幅縮減。

去年微軟宣布砸33億美元蓋第一座資料中心，現在追加40億美元蓋第二座。微軟說，第一座資料中心預定明年開幕，最多雇用約500人，第二座資料中心完成後，員工人數增至800人，預計2027年或之後上線。這兩座巨型AI資料中心將使用數十萬組輝達（NVIDIA）晶片，以超高密度光纖互連，進行下一代AI大模型的訓練、測試，將成為全球最強大AI超級電腦所在地。

微軟為了避免當地電價上漲，計劃預付電力設施需成本，資料中心會採用最先進的冷卻系統，將每年用水量減少到餐廳平均用水的水準。微軟也計劃在威州其他多處設立太陽能發電場，補足這些資料中心用電，但微軟總裁史密斯（Brad Smith）說，這項計畫可能使附近出現新的化石燃料發電設施，驅動因素是「每個特定地區的優勢」，而當地是液化天然氣（LNG）地區。

除了在美國本土建設雲端基礎建設外，先前微軟公布在英國投資300億美元，在2028年前與英國雲端運算公司Nscale合作打造英國最大超級電腦。

