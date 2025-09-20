輝達：入股英特爾…川普未干涉 暗示繼續仰賴台積
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳18日表示，輝達入股英特爾與技術合作的交易，是雙方討論近一年後的協議，川普政府並未涉入，並且暗示輝達和英特爾將持續仰賴台積電（2330）。
黃仁勳表示，他和英特爾執行長陳立武溝通這項合作一段時間，川普政府未涉入，但表達支持。華爾街日報（WSJ）指出，輝達和英特爾至少從去年下半年、也就是在陳立武3月上任前，就在討論這項客製化中央處理器（CPU）的合作案。
輝達將與英特爾合作開發結合英特爾x86架構處理器、及輝達繪圖處理器（GPU）與網路晶片的AI資料中心系統，由英特爾設計能輕易與輝達晶片整合的CPU，英特爾也將銷售整合輝達GPU的個人電腦（PC）和筆電CPU。
黃仁勳說，目前輝達從台積電購買安謀（Arm）架構CPU，從市場購買x86架構CPU，「我們將向英特爾採購那些（x86架構）CPU，連結到超級晶片，成為我們運算節點，再整合到機櫃級的AI超級電腦內」，「我們將成為英特爾CPU的非常大客戶，也將成為英特爾（晶片）內GPU晶片組的龐大供應商」。他說，這項交易不會影響輝達和安謀的事業關係。
這項協議未涵蓋輝達招牌的GPU產品，也未著墨英特爾想成為全球領先晶圓代工業者的企圖心。知情人士指出，輝達的客製化CPU晶片將使用英特爾的設計，仍將多由台積電以自己的矽晶圓代工生產，接著再送往英特爾的晶圓代工服務進行封裝，加入關鍵零組件。黃仁勳說，這兩種產品市場規模500億美元。
黃仁勳也淡化市場認為輝達將成為英特爾晶圓代工客戶的想法，暗示輝達和英特爾將持續仰賴台積電。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2萬5有找！Meta首款內建螢幕Meta Ray-Ban Display眼鏡 支援AI、可手勢控制
📢 糗！Meta全新Ray-Ban Display智慧眼鏡 二度實測翻車「無法接電話」
📢 整理包／蘋果iOS 26升級9大重點一次看！全新液態玻璃設計 這些舊iPhone也能用
📢 便宜資費懶人包／5G拚399方案、4G還有不限速吃到飽價格曝光
📢 來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領/a>
📢 免費貼圖5款！「狗都沒你那麼累」說中社畜心聲 這款接任務終身使用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言