輝達：入股英特爾…川普未干涉 暗示繼續仰賴台積

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳18日表示，輝達入股英特爾與技術合作的交易，是雙方討論近一年後的協議，川普政府並未涉入，並且暗示輝達和英特爾將持續仰賴台積電（2330）。

黃仁勳表示，他和英特爾執行長陳立武溝通這項合作一段時間，川普政府未涉入，但表達支持。華爾街日報（WSJ）指出，輝達和英特爾至少從去年下半年、也就是在陳立武3月上任前，就在討論這項客製化中央處理器（CPU）的合作案。

輝達將與英特爾合作開發結合英特爾x86架構處理器、及輝達繪圖處理器（GPU）與網路晶片的AI資料中心系統，由英特爾設計能輕易與輝達晶片整合的CPU，英特爾也將銷售整合輝達GPU的個人電腦（PC）和筆電CPU。

黃仁勳說，目前輝達從台積電購買安謀（Arm）架構CPU，從市場購買x86架構CPU，「我們將向英特爾採購那些（x86架構）CPU，連結到超級晶片，成為我們運算節點，再整合到機櫃級的AI超級電腦內」，「我們將成為英特爾CPU的非常大客戶，也將成為英特爾（晶片）內GPU晶片組的龐大供應商」。他說，這項交易不會影響輝達和安謀的事業關係。

這項協議未涵蓋輝達招牌的GPU產品，也未著墨英特爾想成為全球領先晶圓代工業者的企圖心。知情人士指出，輝達的客製化CPU晶片將使用英特爾的設計，仍將多由台積電以自己的矽晶圓代工生產，接著再送往英特爾的晶圓代工服務進行封裝，加入關鍵零組件。黃仁勳說，這兩種產品市場規模500億美元。