i17熱賣 有望掀最強換機潮 電信三雄樂觀銷售創近十年紀錄
蘋果iPhone 17全系列與iPhone Air昨（19）日開賣，電信業者看好將帶起iPhone 11、12、13、14等四個世代的換機潮，創下近十年來最強換機潮，銷售有望創新高。電信業者統計，iPhone 17 Pro、Pro Max銷售占七成以上，月繳1,399、1,599元為最大宗。
電信業者、電商、3C通路持續提供多元預購、預約方案，滿足果粉快速拿到最新手機心願。網路家庭是全台電商唯一全系列Apple授權經銷商，昨日第一支手機在開賣後27分鐘送到顧客手上；燦坤表示今年蘋果新機銷售速度是去年的三倍，iPhone 17 Pro Max與iPhone 17 Pro兩款主流機型開賣半小時完售，各通路喜迎商機。
而最輕薄吸睛的iPhone Air更有望突破過去mini版產品表現。
中華電信（2412）董事長簡志誠看好，iPhone 17系列可帶起換機潮，刺激iPhone 11、12、13、14等四代的用戶換機需求。遠傳總經理井琪指出，每年新iPhone銷售狀況從沒讓電信業者失望，更看好今年帶動的換機潮。台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，台灣大今年到貨量最多，銷售量可望年增二到三成，再創歷史新高。
