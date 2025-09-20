快訊

13縣市有感！06:56金門近海規模5.0地震 最大震度2級

川習熱線！川普明年初將訪中、批准TikTok協議

i17熱賣 有望掀最強換機潮 電信三雄樂觀銷售創近十年紀錄

經濟日報／ 記者黃晶琳籃珮禎彭慧明／台北報導
蘋果iPhone 17系列手機昨天開賣，台灣大哥大於台北文創門市舉辦首賣會，台灣大總經理林之晨（左起）與年度代言人李珠珢、個人用戶事業商務長林東閔一同展示新機。聯合報系資料照
蘋果iPhone 17系列手機昨天開賣，台灣大哥大於台北文創門市舉辦首賣會，台灣大總經理林之晨（左起）與年度代言人李珠珢、個人用戶事業商務長林東閔一同展示新機。聯合報系資料照

蘋果iPhone 17全系列與iPhone Air昨（19）日開賣，電信業者看好將帶起iPhone 11、12、13、14等四個世代的換機潮，創下近十年來最強換機潮，銷售有望創新高。電信業者統計，iPhone 17 Pro、Pro Max銷售占七成以上，月繳1,399、1,599元為最大宗。

電信業者、電商、3C通路持續提供多元預購、預約方案，滿足果粉快速拿到最新手機心願。網路家庭是全台電商唯一全系列Apple授權經銷商，昨日第一支手機在開賣後27分鐘送到顧客手上；燦坤表示今年蘋果新機銷售速度是去年的三倍，iPhone 17 Pro Max與iPhone 17 Pro兩款主流機型開賣半小時完售，各通路喜迎商機。

而最輕薄吸睛的iPhone Air更有望突破過去mini版產品表現。

中華電信（2412）董事長簡志誠看好，iPhone 17系列可帶起換機潮，刺激iPhone 11、12、13、14等四代的用戶換機需求。遠傳總經理井琪指出，每年新iPhone銷售狀況從沒讓電信業者失望，更看好今年帶動的換機潮。台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，台灣大今年到貨量最多，銷售量可望年增二到三成，再創歷史新高。

iPhone 電商 iPhone 11

延伸閱讀

蘋果折疊iPhone在台試產⋯網猜在桃園、土城！反憂股價腰斬

都是為了iPhone 17 ！中華電信「頭香」排隊200小時

中華電用AI保育多元生物

折疊機傳在台試產 蘋鏈樂

相關新聞

輝達：入股英特爾…川普未干涉 暗示繼續仰賴台積

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳18日表示，輝達入股英特爾與技術合作的交易，是雙方討論近一年後的協議，川普政府並未涉入，...

分析師看輝達入股英特爾 「短中期影響台積電有限」

輝達宣布投資英特爾五十億美元，輝達執行長黃仁勳十八日表示，輝達入股英特爾及雙方技術合作的交易，是雙方討論近一年後的協議，...

輝達投資英特爾 台積地位短期難動搖

輝達投資英特爾50億美元，市場矚目未來訂單與市場地位的走向。分析師認為，輝達的決定可能部分出於分散供應來源的考量，對台積...

微軟狂蓋AI基建 帶旺台鏈 鴻海、廣達等受惠

微軟（Microsoft）周四（18日）表示，將在威斯康辛州建造第二座巨型AI資料中心，使微軟在威州的人工智慧投資額超過...

強強聯手衝擊布局？ 聯發科：與輝達合作進展順利

輝達宣布投資英特爾50億美元，並在x86相關晶片合作，市場關注是否衝擊台灣IC設計龍頭聯發科與輝達的合作計畫。聯發科總經...

緯穎、英業達 動能強強滾

微軟在威斯康辛州擴大AI支出，帶動鴻海、廣達、緯穎、英業達營運動能。近年鴻海集團持續擴張AI伺服器業務，也同步在北美市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。