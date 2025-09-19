國科會打造AI中央廚房 力拚2026年底完工

國科會規劃將在沙崙綠能智慧科學城內，打造AI中央廚房。大南方新矽谷推動辦公室表示，導入人機協作概念，使用機器手臂做攪拌、翻炒與切肉等重複性工作，解決廚房缺工問題，還能滿足顧客少油、少鹽等客製化需求，從點餐到廚房結合AI應用，最快2026年底完工。

國科會提出大南方新矽谷推動方案，結合沙崙智慧綠能科學城與從嘉義到屏東的半導體S廊帶，促成產業AI化，目標將台灣打造成人工智慧之島。談及台南沙崙場域，國科會主委吳誠文說，突破多項障礙，很多AI所驅動的應用服務會一步步展開，「要讓產業了解，我們是認真的」。

根據國科會資料，沙崙綠能智慧科學城未來不只有AI創新應用大樓、資安暨智慧科技研發大樓，還有學校、醫院等，園區與週邊人口快速增加。其中，大南方新矽谷推動辦公室說明，資安暨智慧科技研發大樓現已滿租，包含超微（AMD）、聯發科、達爾國際等15家企業、48個新創團隊及5家法人進駐；AI創新應用大樓近滿。

大南方新矽谷推動辦公室專案副組長李宏儒指出，目前午餐外食人口超過5000人，未來2年估成長至1萬人，形成中午上班族用餐要排隊，晚餐選擇性有限，因此將於AI創新應用大樓設置AI中央廚房，已找廚房設備業者討論出多項主系統，並透過數位食譜與廚房顯示系統（KDS），搭配機器手臂，應對缺工問題。

李宏儒說明，在人力端、營運端都有人機協作環境，機器手臂將負責攪拌、翻炒、切肉等重複性工作，並透過設置空中滑軌，讓機器手臂能彈性移動，因應不同料理需求；人力則專注於監控。

李宏儒認為，導入AI系統能確保供餐品質並提供客製化服務，例如有健康考量的民眾點餐時註記少油少鹽，系統將自動調整調味與食材比例。

李宏儒補充，透過AI儀表板，業者能即時掌握出餐效率、能耗與碳排數據；當偵測到溫度偏移、清洗逾時，AI系統會即時推播SOP（標準作業程序），落實食安管理。

不僅如此，AI還會融入用餐體驗，李宏儒表示，點餐區會提供AI眼鏡，民眾點餐時戴上眼鏡就能看到餐點熱量及成分，點餐後可觀看烹飪直播及爐邊特寫，即時監控廚房內部製作過程。

李宏儒說明，沙崙AI中央廚房將以實際營運數據驗證，目標形成可採購的標準化規格，進而開放產業共同參與建設、應用整合來帶動投資，經由多場域的複製部署，逐步擴散國際通路。