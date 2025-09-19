ICAA攜手北市進出口公會 共推產業數位轉型與全球鏈結

智慧產業電腦物聯網協會（ICAA）19日在會員大會上，正式與台北市進出口商業同業公會簽署合作備忘錄（MOU），將結合智慧物聯網（AIoT）、邊緣運算、智慧製造與國際貿易平台，打造「技術＋市場」雙軸驅動策略，加速台灣產業數位轉型並鏈結全球市場。

ICAA理事長呂谷清表示，此次合作不僅是第三屆第二次會員大會的重要里程碑，也是跨界整合的具體展現。與進出口公會結盟，將有助於會員企業拓展國際市場。

呂谷清指出，台灣上月出口規模已超越韓國，未來兩國應是合作的夥伴而非競爭對手，期待會員企業能透過進出口公會的平台，把台灣的產品、技術與行銷能量傳播到全球，「讓全世界都知道台灣越來越強」。

根據即將簽署的合作備忘錄，雙方將展開以下四大合作行動：

一、會員資源互通 — 雙方會員可跨平台參與彼此活動，創造異業合作與策略聯盟機會。

二、共同拓展國際市場 — 整合 AIoT技術供應鏈與國際貿易平台，攜手參與國際展會與跨境交流。

三、聯合舉辦智慧論壇與參訪 — 聚焦AI、邊緣運算、數位製造等主題，舉辦專業研討會與實地導覽。

四、建立長期合作機制 — 成立常態聯絡窗口，推動深度合作，確保MOU不止於一次性活動。