快訊

丁斌煌慘了！陰莖增大術釀死亡意外 北市衛生局強制停業、開罰35萬

美台高層低調會晤？傳俞大㵢接觸川普政府權力中樞 知情人士洩口風

賺到？理財專家點名「6種日用品」反讓荷包失血 瓶裝水也上榜

聽新聞
0:00 / 0:00

ICAA攜手北市進出口公會 共推產業數位轉型與全球鏈結

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
智慧產業電腦物聯網協會（ICAA）19日正式與台北市進出口商業同業公會簽署合作備忘錄。記者吳凱中／攝影
智慧產業電腦物聯網協會（ICAA）19日正式與台北市進出口商業同業公會簽署合作備忘錄。記者吳凱中／攝影

智慧產業電腦物聯網協會（ICAA）19日在會員大會上，正式與台北市進出口商業同業公會簽署合作備忘錄（MOU），將結合智慧物聯網（AIoT）、邊緣運算、智慧製造與國際貿易平台，打造「技術＋市場」雙軸驅動策略，加速台灣產業數位轉型並鏈結全球市場。

ICAA理事長呂谷清表示，此次合作不僅是第三屆第二次會員大會的重要里程碑，也是跨界整合的具體展現。與進出口公會結盟，將有助於會員企業拓展國際市場。

呂谷清指出，台灣上月出口規模已超越韓國，未來兩國應是合作的夥伴而非競爭對手，期待會員企業能透過進出口公會的平台，把台灣的產品、技術與行銷能量傳播到全球，「讓全世界都知道台灣越來越強」。

根據即將簽署的合作備忘錄，雙方將展開以下四大合作行動：

一、會員資源互通 — 雙方會員可跨平台參與彼此活動，創造異業合作與策略聯盟機會。

二、共同拓展國際市場 — 整合 AIoT技術供應鏈與國際貿易平台，攜手參與國際展會與跨境交流。

三、聯合舉辦智慧論壇與參訪 — 聚焦AI、邊緣運算、數位製造等主題，舉辦專業研討會與實地導覽。

四、建立長期合作機制 — 成立常態聯絡窗口，推動深度合作，確保MOU不止於一次性活動。

AI 平台 物聯網

延伸閱讀

公館圓環施工 新北：未影響往返北市公車行駛時間

北市議會舊址地上權案爆詐貸 海悅5點聲明澄清

北市衛生局點名 天母這家烏骨雞檢出沙門氏桿菌

北市舊議會地上權案爆詐貸逾5億元 海悅五大聲明：旗下子公司完全無涉

相關新聞

ICAA攜手北市進出口公會 共推產業數位轉型與全球鏈結

智慧產業電腦物聯網協會（ICAA）19日在會員大會上，正式與台北市進出口商業同業公會簽署合作備忘錄（MOU），將結合智慧...

國科會打造AI中央廚房 力拚2026年底完工

國科會規劃將在沙崙綠能智慧科學城內，打造AI中央廚房。大南方新矽谷推動辦公室表示，導入人機協作概念，使用機器手臂做攪拌、...

學術專著「台灣人工智慧基本法之研議與形成」聚焦政策藍圖、國際趨勢

人工智慧法律國際研究基金會今（19）日發表最新學術專著 「台灣人工智慧基本法之研議與形成」，本書全面聚焦台灣人工智慧（A...

NVIDIA斥資入股Intel 聯發科：與輝達合作如期推進、不涉財務投資

AI晶片霸主輝達（NVIDIA）決定斥資50億美元入股英特爾，雙手聯手合攻資料中心及個人電腦，法人點名恐升高聯發科與輝達...

實現永續傳承！PwC Taiwan攜手鑫創電子打造AI大腦

在全球工業電腦市場快速變遷、競爭白熱化的環境下，鑫創電子（6680）與資誠創新諮詢公司（PwC Taiwan）共同啟動「...

輝達投資英特爾威脅台積電？宏碁施振榮：台積還是遙遙領先

輝達（NVIDIA）宣布投資50億美元（約新台幣1,500億元）入股英特爾（Intel），市場人士擔心將影響台積電（23...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。