學術專著「台灣人工智慧基本法之研議與形成」聚焦政策藍圖、國際趨勢

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
人工智慧法律國際研究基金會今日發表學術專著「台灣人工智慧基本法之研議與形成」。圖／人工智慧法律國際研究基金會提供
人工智慧法律國際研究基金會今（19）日發表最新學術專著「台灣人工智慧基本法之研議與形成」，本書全面聚焦台灣人工智慧（AI）基本法的政策藍圖與制度設計，完整呈現立法研議軌跡，並深入剖析AI立法趨勢及AI治理的最新動向。

這本專書從人工智慧法律國際研究基金會的民間版本草案出發，記錄理念萌芽到草案成形的歷程、台灣AI法律架構的重要里程碑，以前瞻視角匯聚國內外學者與專家的深刻見解，以及這幾年與國際對話的部分精要。內容兼具專業深度與政策啟發，不僅呼應基金會「推動台灣AI法制建構、連結國際對話」的使命，也為研究AI基本法及相關法制發展的重要參考資料。

「台灣人工智慧基本法之研議與形成」首先指出，隨著AI快速發展，各國雖多以政策指引或倫理準則作為初步規範，但已逐步邁向制度化與法律化。台灣此刻推動AI基本法，不僅可避免長期停留於軟法層次，更能搶占國際先機。

書中對基金會提出的基本法草案進行完整解析，涵蓋立法目的、主管機關、主要政策、倫理原則、權利保障與產業發展六大核心。立法目的在於建設智慧國家、促進產業發展、保障人民權利與社會福祉，並提升國際影響力；主管機關則建議以數位發展部為中央統籌，並由各目的事業主管機關分工辦理，以利推動跨領域應用。

國際比較方面，本書納入美國、歐盟、德國、日本、南韓與中國大陸的最新經驗。歐盟率先全球通過「人工智慧法」，以風險分類模式規範高風險與生成式AI；美國提出「AI權利法案藍圖」，雖尚未立法，卻以安全、公平、隱私與透明為核心；德國採「由下而上」的立法模式，聚焦自駕車與醫療等領域；日本則以軟性倫理指引為主，輔以產業修法。這些國際經驗，為台灣提供了寶貴借鏡。

同時，本書也回應後疫情時代生成式AI（如ChatGPT）崛起所帶來的法律挑戰，深入分析其對隱私、資訊透明與社會信任的影響，並提出台灣在政策與法制上的前瞻建言，展現了連結國際的高度與格局。

人工智慧法律國際研究基金會董事長朱兆民表示，台灣版本人工智慧基本法是一部具有國際台灣特色的法律，採用傘形架構，將原則性框架入法，建構台灣AI法治的上位法源，使各部會能向下制定具體規範，協助形塑台灣AI產業的健全發展環境。

人工智慧法律國際研究基金會執行長張麗卿分享，這本專書的問世，不僅凝聚許多學者專家的研究成果，也展現基金會在AI法律領域持續耕耘的努力。特別是「人工智慧基本法草案」於立法院熱烈討論之際，本書出版有助台灣制定符合本土需求、並兼顧國際趨勢的AI基本法，推動台灣AI法制更上一層樓。

在今日的新書發表會上，多位產官學者出席，分享對本書的看法與AI基本法的重要意義。致詞者包含實踐大學董事長謝孟雄、刑事法學會榮譽理事長甘添貴、行政院前政務委員鄧振中、法務部前部長蔡清祥、司法院前大法官蔡明誠、美國智庫Hudson Institute資深研究員許毓仁、人工智慧科技基金會常務董事兼智慧醫療組召集人林信一、政治大學法律學院前院長許政賢、陽明交通大學科技法律學院院長陳鋕雄，以及立法委員吳宗憲、葛如鈞等人，參與貴賓更貫穿產官學界。

人工智慧法律國際研究基金會董事長朱兆民表示，台灣版本人工智慧基本法是一部具有國際台灣特色的法律。圖／人工智慧法律國際研究基金會提供
