NVIDIA斥資入股Intel 聯發科：與輝達合作如期推進、不涉財務投資
AI晶片霸主輝達（NVIDIA）決定斥資50億美元入股英特爾，雙手聯手合攻資料中心及個人電腦，法人點名恐升高聯發科與輝達的合作風險，對此，聯發科總經理暨營運長陳冠州今（19）日受訪表示，聯發科與輝達的產品跟技術是互補，雙方合作也不侷限單一產品，從終端運算、車用到雲端，與NVlink的各項合作案都如期進行，預估未來2-3年就會開發結果。
至於未來聯發科與輝達是否有投資方面的規劃，陳冠州強調，目前跟輝達只有產品與技術合作，沒有財務投資的規劃。
陳冠州的回覆，直接澄清外界疑慮。外界一度憂心，輝達在ASIC、Arm架構的PC及超級電腦合作案，恐因輝達與英特爾合作開發x86架構PC及資料中心產品而生變。
對於輝達入股英特爾，法人的報告直指兩者合作將不利AMD與ARM陣營在PC與資料中心CPU/GPU領域擴展市占率，主因雙方各為CPU與GPU架構設計龍頭，合作案有助於產品設計效率提升；未來，英特爾可藉由輝達平台推出具競爭力的AI PC產品。
雖然輝達表示還未打算在英特爾投片，目前仍仰賴台積電代工，但法人認為，未來英特爾一定會努力爭取輝達產品在英特爾投片，但前提效能要與台積電相近。
聯發科目前也有將部分成熟製程產品委由英特爾代工，但在先進製程部分，聯發科將台積電視為先進製程唯一合作夥伴，不太可能在英特爾投片。但隨著地緣政治風險升高，聯發科出貨給美國客戶的敏感性晶片，很有可能部分改在台積電亞利桑那州廠投片。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2萬5有找！Meta首款內建螢幕Meta Ray-Ban Display眼鏡 支援AI、可手勢控制
📢 糗！Meta全新Ray-Ban Display智慧眼鏡 二度實測翻車「無法接電話」
📢 整理包／蘋果iOS 26升級9大重點一次看！全新液態玻璃設計 這些舊iPhone也能用
📢 便宜資費懶人包／5G拚399方案、4G還有不限速吃到飽價格曝光
📢 來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領/a>
📢 免費貼圖5款！「狗都沒你那麼累」說中社畜心聲 這款接任務終身使用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言