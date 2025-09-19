NVIDIA斥資入股Intel 聯發科：與輝達合作如期推進、不涉財務投資

AI晶片霸主輝達（NVIDIA）決定斥資50億美元入股英特爾，雙手聯手合攻資料中心及個人電腦，法人點名恐升高聯發科與輝達的合作風險，對此，聯發科總經理暨營運長陳冠州今（19）日受訪表示，聯發科與輝達的產品跟技術是互補，雙方合作也不侷限單一產品，從終端運算、車用到雲端，與NVlink的各項合作案都如期進行，預估未來2-3年就會開發結果。

至於未來聯發科與輝達是否有投資方面的規劃，陳冠州強調，目前跟輝達只有產品與技術合作，沒有財務投資的規劃。

陳冠州的回覆，直接澄清外界疑慮。外界一度憂心，輝達在ASIC、Arm架構的PC及超級電腦合作案，恐因輝達與英特爾合作開發x86架構PC及資料中心產品而生變。

對於輝達入股英特爾，法人的報告直指兩者合作將不利AMD與ARM陣營在PC與資料中心CPU/GPU領域擴展市占率，主因雙方各為CPU與GPU架構設計龍頭，合作案有助於產品設計效率提升；未來，英特爾可藉由輝達平台推出具競爭力的AI PC產品。

雖然輝達表示還未打算在英特爾投片，目前仍仰賴台積電代工，但法人認為，未來英特爾一定會努力爭取輝達產品在英特爾投片，但前提效能要與台積電相近。

聯發科目前也有將部分成熟製程產品委由英特爾代工，但在先進製程部分，聯發科將台積電視為先進製程唯一合作夥伴，不太可能在英特爾投片。但隨著地緣政治風險升高，聯發科出貨給美國客戶的敏感性晶片，很有可能部分改在台積電亞利桑那州廠投片。