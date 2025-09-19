快訊

真的出事了！幻藍小熊赴美突遭海關攔截全團遣返 經紀公司急發聲

不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識

獨／2026藍白能否合？郝龍斌稱若當選藍主席推1機制：拉下民進黨

NVIDIA斥資入股Intel 聯發科：與輝達合作如期推進、不涉財務投資

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科總經理暨營運長陳冠州。圖／聯合報系資料照片
聯發科總經理暨營運長陳冠州。圖／聯合報系資料照片

AI晶片霸主輝達（NVIDIA）決定斥資50億美元入股英特爾，雙手聯手合攻資料中心及個人電腦，法人點名恐升高聯發科與輝達的合作風險，對此，聯發科總經理暨營運長陳冠州今（19）日受訪表示，聯發科與輝達的產品跟技術是互補，雙方合作也不侷限單一產品，從終端運算、車用到雲端，與NVlink的各項合作案都如期進行，預估未來2-3年就會開發結果。

至於未來聯發科與輝達是否有投資方面的規劃，陳冠州強調，目前跟輝達只有產品與技術合作，沒有財務投資的規劃。

陳冠州的回覆，直接澄清外界疑慮。外界一度憂心，輝達在ASIC、Arm架構的PC及超級電腦合作案，恐因輝達與英特爾合作開發x86架構PC及資料中心產品而生變。

對於輝達入股英特爾，法人的報告直指兩者合作將不利AMD與ARM陣營在PC與資料中心CPU/GPU領域擴展市占率，主因雙方各為CPU與GPU架構設計龍頭，合作案有助於產品設計效率提升；未來，英特爾可藉由輝達平台推出具競爭力的AI PC產品。

雖然輝達表示還未打算在英特爾投片，目前仍仰賴台積電代工，但法人認為，未來英特爾一定會努力爭取輝達產品在英特爾投片，但前提效能要與台積電相近。

聯發科目前也有將部分成熟製程產品委由英特爾代工，但在先進製程部分，聯發科將台積電視為先進製程唯一合作夥伴，不太可能在英特爾投片。但隨著地緣政治風險升高，聯發科出貨給美國客戶的敏感性晶片，很有可能部分改在台積電亞利桑那州廠投片。

輝達 英特爾 台積電

延伸閱讀

輝達入股英特爾 台積電前工程師曝最強CPU+最強GPU一大隱憂

輝達靠攏英特爾 台積電該緊張？分析師這樣看

輝達入股英特爾 市場憂台積電恐掉單？法人直言可能性低

輝達入股英特爾 對AMD及Arm威脅大 台積電短中期影響不大

相關新聞

NVIDIA斥資入股Intel 聯發科：與輝達合作如期推進、不涉財務投資

AI晶片霸主輝達（NVIDIA）決定斥資50億美元入股英特爾，雙手聯手合攻資料中心及個人電腦，法人點名恐升高聯發科與輝達...

實現永續傳承！PwC Taiwan攜手鑫創電子打造AI大腦

在全球工業電腦市場快速變遷、競爭白熱化的環境下，鑫創電子（6680）與資誠創新諮詢公司（PwC Taiwan）共同啟動「...

輝達投資英特爾威脅台積電？宏碁施振榮：台積還是遙遙領先

輝達（NVIDIA）宣布投資50億美元（約新台幣1,500億元）入股英特爾（Intel），市場人士擔心將影響台積電（23...

Meta AR新品帶動LCoS升溫 TrendForce：LEDoS將於2028年後迎轉機

根據TrendForce最新調查，Meta近日發布的首款量產AR裝置Meta Ray-Ban Display Glass...

輝達入股英特爾 台積電前工程師曝最強CPU+最強GPU一大隱憂

輝達宣布入股英特爾，引發全球熱議。台積電前資深工程師、北市議員曾獻瑩今分析，此為「最強GPU與最強CPU結盟」，短期對台...

工研院啟動「大南方」戰略 打造機器人與無人機國際級創新生態系

工研院今天在台南沙崙綠能科學城舉辦「創新週系列機器人與無人機產業創新論壇」，聚焦從關鍵零組件到醫療、服務應用系統化研發與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。