實現永續傳承！PwC Taiwan攜手鑫創電子打造AI大腦

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資誠創新諮詢公司執行董事陳世祥。記者蘇健忠／攝影

在全球工業電腦市場快速變遷、競爭白熱化的環境下，鑫創電子（6680）與資誠創新諮詢公司（PwC Taiwan）共同啟動「企業專屬AI大腦專案」，希望透過AI數位力加速營運決策即時化，推動組織數位轉型，並確保企業知識能永續傳承。

近年來，全球Edge AI與車載電腦需求強勁，工業電腦市場迎來新一波技術突破與規模擴張。但伴隨而來的挑戰也相當嚴峻，包括產品生命周期縮短、技術迭代加速、少量多樣化需求，以及人才流動頻繁。面對這些壓力，鑫創電子希望透過專屬AI大腦，將研發、製造、品保、銷售、財務、人事、法務等部門的知識系統化，避免人才流失造成斷層，並提升決策與反應速度。

資誠創新諮詢公司執行董事陳世祥指出，導入AI不僅是技術升級，更需要具備戰略視野，才能真正改變企業運作方式，企業AI大腦的角色就像「第二大腦」，能在知識傳承、營運效率與決策分析三方面，成為推動企業二次數位轉型的核心力量，此次專案將透過「TARS.ai平台」落地，結合多領域專家協助鑫創電子建立專屬解決方案。

鑫創電子董事長許育瑞則回顧公司歷程，他表示，鑫創電子自小型辦公室起家，2019年成功掛牌上市，如今已在智慧交通、智慧製造、軍事國防、智慧醫療等高成長應用市場布局。但他也坦言，儘管公司持續成長，市場能見度卻仍有限，「就像老師眼中只看見優等生，卻忽略了好學生」。因此，公司積極啟動轉型，攜手PwC Taiwan打造AI大腦，期望為企業建立長遠競爭力。

許育瑞強調，車載電腦仍是鑫創電子穩健成長的核心，但AI將是帶動公司持續突破的關鍵。未來公司將以AI大腦作為轉型基石，不僅提升內部營運效能，更要把握人工智慧在工業應用上的龐大商機。

這次合作對鑫創電子而言是一個里程碑，象徵著企業從技術升級走向知識與策略並重的全面轉型。PwC Taiwan表示，將持續協助鑫創電子邁向智慧化與永續發展，並引領工業電腦產業走向下一個成長階段。

AI 鑫創

