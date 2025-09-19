輝達投資英特爾威脅台積電？宏碁施振榮：台積還是遙遙領先

輝達（NVIDIA）宣布投資50億美元（約新台幣1,500億元）入股英特爾（Intel），市場人士擔心將影響台積電（2330）晶圓代工業務，對此，宏碁（2353）創辦人施振榮19日指出，輝達投資英特爾，其實是希望英特爾x86的CPU，跟輝達自身生態結合在一起，可能對未來AI生態影響更大，當然對晶圓代工的部分有影響，但從競爭態勢來看，台積電理論上還是遙遙領先。

施振榮表示，站在美國的立場，若需要半導體產業更健全的話，需要更多元的來源，所以等於輝達投資英特爾可能也可以供應（晶圓製造）。

施振榮指出，但輝達投資英特爾，其實是希望英特爾x86的CPU跟輝達自身生態系結合在一起，可能對未來AI生態影響更大，所以當然對晶圓代工的部分有影響，但主力應該是輝達未來想主導AI領域CPU、NPU、GPU一個發展，這方面影響更大。

施振榮認為，至於整個晶圓代工部分，可能未來需求越來越大，有一些競爭，但我想台積電理論上還是遙遙領先。

針對此事對台灣產業影響，施振榮分析，系統的廠商來看，影響不大，從晶圓代工領域來看，可能跟台積電形成競爭的對象。

他說，以我個人過去的經驗，不論是宏碁、或是日本半導體廠商自家生產半導體的結果，都不能在公開市場競爭，有關係的不見得是最有利的，日商就因為這樣輸掉，「所以輝達要靠英特爾（生產晶片），有一點點希望，但不是很大，因為從過去幾十年的產業經驗來看，已證明靠自己是失敗的」。