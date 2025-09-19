快訊

偷藏6顆肉鬆麵包！陸客籌不出20萬罰金 當場遣返、5年不得入境

整理／確定6人參戰！國民黨主席改選 資格、時程、人選一次看

電價漲了！10月電價平均漲0.71% 四口之家平均每月增70元電費

Meta AR新品帶動LCoS升溫 TrendForce：LEDoS將於2028年後迎轉機

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
Meta近日發布的首款量產AR裝置Meta Ray-Ban Display Glasses。（路透）
Meta近日發布的首款量產AR裝置Meta Ray-Ban Display Glasses。（路透）

根據TrendForce最新調查，Meta近日發布的首款量產AR裝置Meta Ray-Ban Display Glasses，採用LCoS顯示技術，預期將可帶動LCoS顯示產品的市場占比於2026年上升至13%。單片全彩的LEDoS則有望於2028年才迎來技術、成本的重大突破，在此之前，二者競爭將更激烈。

根據《TrendForce 2025近眼顯示市場趨勢與技術分析報告》，AI賦能助益訊息提示類AR應用興起，預估2025年全球AR裝置出貨規模將年增9.1%，達60萬台。

TrendForce表示，Meta的AR新品搭載單眼近眼顯示，可視角度(Field of View, FoV)為20度，確立20-35度FoV即可滿足AI資訊輔助的需求。加上解析度600 x 600、像素密度42 PPD (pixel per degree)，與亮度5,000 nits的產品規格，精準鎖定資訊提示類應用市場。

Meta未選擇主流的單綠色LEDoS顯示結合光波導的技術路線，而是採用由 OmniVision供應的LCoS全彩顯示螢幕，搭配Lumus的陣列光波導方案的原因為，LCoS具備技術成熟、可達成單片全彩、成本可控等優勢，平均功耗的表現也較優異，因此受Meta青睞。此舉除了將推升搭載LCoS顯示技術的產品市占，也有機會提高這項技術的熱度，促使其他品牌投入資源。

然而，LCoS在光機微縮、高亮度、高對比度仍面臨挑戰，目前OmniVision、Himax Display、Avegant等LCoS 顯示與光引擎廠商皆在積極推動次世代顯示技術研發與產品迭代。

另一方面，目前單片全彩LEDoS技術無論成本、工藝都亟待進一步優化。TrendForce預期，透過QD色彩轉換技術、垂直堆疊或InGaN技術作出突破，2028年以後市場有望出現產品市場契合度(Product-Market Fit, PMF)值較高的全彩LEDoS產品，帶動市占率於2030年上升至65%。在此之前，LCoS與LEDoS之間的競爭態勢加劇。

AR Meta

延伸閱讀

美銀示警：科技業砸錢拚AI 暗藏風險

Meta智慧眼鏡大進擊 首款內建顯示螢幕、支援即時翻譯字幕

Meta智慧眼鏡亮相 玉晶光、怡利電、英濟進補

耕興：資安和AI眼鏡檢測業務旺 明年貢獻營收上看4億

相關新聞

實現永續傳承！PwC Taiwan攜手鑫創電子打造AI大腦

在全球工業電腦市場快速變遷、競爭白熱化的環境下，鑫創電子（6680）與資誠創新諮詢公司（PwC Taiwan）共同啟動「...

輝達投資英特爾威脅台積電？宏碁施振榮：台積還是遙遙領先

輝達（NVIDIA）宣布投資50億美元（約新台幣1,500億元）入股英特爾（Intel），市場人士擔心將影響台積電（23...

Meta AR新品帶動LCoS升溫 TrendForce：LEDoS將於2028年後迎轉機

根據TrendForce最新調查，Meta近日發布的首款量產AR裝置Meta Ray-Ban Display Glass...

輝達入股英特爾 台積電前工程師曝最強CPU+最強GPU一大隱憂

輝達宣布入股英特爾，引發全球熱議。台積電前資深工程師、北市議員曾獻瑩今分析，此為「最強GPU與最強CPU結盟」，短期對台...

工研院啟動「大南方」戰略 打造機器人與無人機國際級創新生態系

工研院今天在台南沙崙綠能科學城舉辦「創新週系列機器人與無人機產業創新論壇」，聚焦從關鍵零組件到醫療、服務應用系統化研發與...

TrendForce：Meta AR新品推升 明年搭載LCoS產品占比至13%

根據TrendForce最新調查，Meta近日發布的首款量產AR裝置Meta Ray-Ban Display Glass...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。