輝達入股英特爾 台積電前工程師曝最強CPU+最強GPU一大隱憂

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
輝達宣布入股英特爾，震撼全球晶片業。（路透）
輝達宣布入股英特爾，引發全球熱議。台積電前資深工程師、北市議員曾獻瑩今分析，此為「最強GPU與最強CPU結盟」，短期對台灣影響不大，但長期來看，英特爾恐成台積電的競爭對手，他認為台灣親美，但不能跪美。

曾獻瑩今在臉書指出，科技業的大事「輝達聯手英特爾」，短期看來對台灣影響不大，但長期對台灣最大的威脅，是輝達入股英特爾成為大股東，未來若英特爾晶圓代工廠突破技術良率瓶頸，輝達恐怕就下單在英特爾，逐步培養台積電的競爭對手。

他說，川普實在厲害，果然是生意人，用關稅威脅台積電設廠美國，上下游設備廠商跟著過去，把台灣半導體產業鏈移植美國，接著美國政府入股英特爾，輝達再投資英特爾，一步步布局，從晶片設計到生產、從CPU到GPU，川普想要的是全部要掌握在美國手裡。「台灣親美，但不能跪美，該發展及掌握技術實力還是要自己掌握住。」

對台 美國 台積電

