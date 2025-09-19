工研院啟動「大南方」戰略 打造機器人與無人機國際級創新生態系

工研院今天在台南沙崙綠能科學城舉辦「創新週系列機器人與無人機產業創新論壇」，聚焦從關鍵零組件到醫療、服務應用系統化研發與商轉布局。並宣布以「大南方」為核心，整合科學城與嘉義屏東S廊帶，建置跨領域場域驗證與在地產業鏈，「推動機器人與無人機技術全面升級，為產業進軍國際市場奠定堅實基礎」。

市長黃偉哲、工研院董事長吳政忠、院長劉文雄出席。吳政忠指出，機器人與無人機已成為推動產業升級重要動能，廣泛應用於製造、物流、農業、能源與國土安全。工研院作為政府推動科技政策重要夥伴，長期深耕機器人關鍵零組件、感測模組、控制系統與邊緣AI。

他表示，論壇選在台南沙崙舉辦，更具政策意涵。南台灣是政府推動智慧機器人基地與無人機國家隊重鎮，沙崙科學城與嘉義屏東S廊帶，工研院能結合研發、示範與產業化能量，攜手在地產業共築具國際競爭力的生態系。

劉文雄表示，機器人領域工研院聚焦AI與感測、動力、控制等跨域技術，打造可應用於醫療、製造、安全與農業的智慧解決方案，除供給端持續推動創新技術，建構完善上中下游供應鏈。

無人機方面，工研院推動「三晶二軟」藍圖，自主研發晶片與軟體，並與Parrot、ACSL等國際夥伴合作，推動關鍵模組在地化，於能源巡檢、物流與環境監測等場域進行驗證。未來將持續深耕大南方，推動技術落地與產業升級，在全球市場展現競爭力與韌性。

黃偉哲表示，機器人與無人機是人工智慧的重要應用，台南不僅將是全國最重要的晶圓製造與先進封裝基地，沙崙科學城也將轉型為AI與機器人的研發重鎮，並與六甲的工研院、柳營的科技園區三期，形成研發、應用到試量產的完整生態系。

他說，國發會已核准南科四期沙崙生態科學園區計畫，未來將新增約531公頃園區面積，創造3萬5千個就業機會，年產值可望達新臺幣2兆2437億元。台南具備先進製程、封裝、零組件等完整產業條件，是最有機會實現完全國產機器人與無人機城市，呼籲產官學研攜手合作，共同推動人工智慧發展。