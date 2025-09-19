快訊

才致電女友說身體不適…高雄警官未到勤 同事驚見在租處已無呼吸

獨／陰莖增大術奪命…丁斌煌改名時間軸曝 曾被控共諜「女人是人生最大弱點」

狗狗失明沒反應？獸醫檢查曝「超荒謬真相」 收容所傻眼：單純不想鳥人

聽新聞
0:00 / 0:00

工研院啟動「大南方」戰略 打造機器人與無人機國際級創新生態系

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
工研院機器人無人機產業創新論壇登場，推技術落地升級。圖／工研院提供
工研院機器人無人機產業創新論壇登場，推技術落地升級。圖／工研院提供

工研院今天在台南沙崙綠能科學城舉辦「創新週系列機器人無人機產業創新論壇」，聚焦從關鍵零組件到醫療、服務應用系統化研發與商轉布局。並宣布以「大南方」為核心，整合科學城與嘉義屏東S廊帶，建置跨領域場域驗證與在地產業鏈，「推動機器人與無人機技術全面升級，為產業進軍國際市場奠定堅實基礎」。

市長黃偉哲、工研院董事長吳政忠、院長劉文雄出席。吳政忠指出，機器人與無人機已成為推動產業升級重要動能，廣泛應用於製造、物流、農業、能源與國土安全。工研院作為政府推動科技政策重要夥伴，長期深耕機器人關鍵零組件、感測模組、控制系統與邊緣AI。

他表示，論壇選在台南沙崙舉辦，更具政策意涵。南台灣是政府推動智慧機器人基地與無人機國家隊重鎮，沙崙科學城與嘉義屏東S廊帶，工研院能結合研發、示範與產業化能量，攜手在地產業共築具國際競爭力的生態系。

劉文雄表示，機器人領域工研院聚焦AI與感測、動力、控制等跨域技術，打造可應用於醫療、製造、安全與農業的智慧解決方案，除供給端持續推動創新技術，建構完善上中下游供應鏈。

無人機方面，工研院推動「三晶二軟」藍圖，自主研發晶片與軟體，並與Parrot、ACSL等國際夥伴合作，推動關鍵模組在地化，於能源巡檢、物流與環境監測等場域進行驗證。未來將持續深耕大南方，推動技術落地與產業升級，在全球市場展現競爭力與韌性。

黃偉哲表示，機器人與無人機是人工智慧的重要應用，台南不僅將是全國最重要的晶圓製造與先進封裝基地，沙崙科學城也將轉型為AI與機器人的研發重鎮，並與六甲的工研院、柳營的科技園區三期，形成研發、應用到試量產的完整生態系。

他說，國發會已核准南科四期沙崙生態科學園區計畫，未來將新增約531公頃園區面積，創造3萬5千個就業機會，年產值可望達新臺幣2兆2437億元。台南具備先進製程、封裝、零組件等完整產業條件，是最有機會實現完全國產機器人與無人機城市，呼籲產官學研攜手合作，共同推動人工智慧發展。

論壇同步舉辦「機器人與無人機產業特展」，包括已成功在日本市場站穩腳步的福寶科技穿戴式外骨骼機器人、已布局人形機器人市場的盟立集團智慧製造方案、進軍無人機的璿元科技的長程電動無人機、誼卡科技的數位工程驗證、凌羣電腦的AI雲端管理平台，赫侖科技的多種感測器控制系統，展現大南方在醫療、製造、物流與智慧城市等應用的多元能量。

論壇同步舉辦「機器人與無人機產業特展」，由工研院攜手產業鏈夥伴展出最新成果，圖為璿元科技電動長航程無人機。圖／工研院提供
論壇同步舉辦「機器人與無人機產業特展」，由工研院攜手產業鏈夥伴展出最新成果，圖為璿元科技電動長航程無人機。圖／工研院提供
工研院「雞舍管理巡檢機器人」以國產晶片打造農業共通型自主移動載具，可即時蒐集雞隻影像與熱成像資料，協助農場進行雞舍巡檢與健康監測。圖／工研院提供
工研院「雞舍管理巡檢機器人」以國產晶片打造農業共通型自主移動載具，可即時蒐集雞隻影像與熱成像資料，協助農場進行雞舍巡檢與健康監測。圖／工研院提供
工研院衍生新創福寶科技研發的「外骨骼機器人」，適用脊椎完全損傷患者，協助傷友重獲行走的能力，台南市長黃偉哲穿戴試用、稱讚技術協助行動更省力，讓長者老有所依。圖／工研院提供
工研院衍生新創福寶科技研發的「外骨骼機器人」，適用脊椎完全損傷患者，協助傷友重獲行走的能力，台南市長黃偉哲穿戴試用、稱讚技術協助行動更省力，讓長者老有所依。圖／工研院提供

機器人 無人機 工研院

延伸閱讀

退役的殲6「涅槃重生」變身無人機 亮相長春航空展

金正恩視導無人攻擊機測試 下令發展人工智慧

俄軍不再強攻 襲擊烏克蘭補給路線 無人機打造殺戮區

南科沙崙科學園區計畫通過 黃偉哲盼成完整生態系

相關新聞

輝達入股英特爾 台積電前工程師曝最強CPU+最強GPU一大隱憂

輝達宣布入股英特爾，引發全球熱議。台積電前資深工程師、北市議員曾獻瑩今分析，此為「最強GPU與最強CPU結盟」，短期對台...

工研院啟動「大南方」戰略 打造機器人與無人機國際級創新生態系

工研院今天在台南沙崙綠能科學城舉辦「創新週系列機器人與無人機產業創新論壇」，聚焦從關鍵零組件到醫療、服務應用系統化研發與...

TrendForce：Meta AR新品推升 明年搭載LCoS產品占比至13%

根據TrendForce最新調查，Meta近日發布的首款量產AR裝置Meta Ray-Ban Display Glass...

當機器人動起來！鴻海「偏鄉國中AI扎根計畫」 讓孩子未來跟著啟動

鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會「偏鄉國中AI 扎根計畫」帶孩子踏入未曾想過的新世界。對之前沒有機會接觸機器人相關課程...

要當成夥伴而非敵人！PwC 示範導入 AI 後的四大成效

面對AI浪潮衝擊，企業該如何善用人工智慧提升競爭力，並同時培養員工的AI數位力？資誠新世代企業家永續會近日舉辦2025年...

工研院「機器人與無人機產業創新論壇」登場 打造大南方產業鏈

工研院19日舉辦創新週系列活動之「機器人與無人機產業創新論壇」，由台南市市長黃偉哲、工研院董事長吳政忠及院長劉文雄出席，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。