TrendForce：Meta AR新品推升 明年搭載LCoS產品占比至13%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
示意圖。（翻攝自FB）
示意圖。（翻攝自FB）

根據TrendForce最新調查，Meta近日發布的首款量產AR裝置Meta Ray-Ban Display Glasses，採用LCoS顯示技術，預期將可帶動LCoS顯示產品的市場占比於2026年上升至13%。單片全彩的LEDoS則有望於2028年才迎來技術、成本的重大突破，在此之前，二者的競爭將更加激烈。

根據《TrendForce 2025近眼顯示市場趨勢與技術分析報告》，AI賦能助益訊息提示類AR應用興起，預估2025年全球AR裝置出貨規模將年增9.1%，達60萬台。

TrendForce表示，Meta的AR新品搭載單眼近眼顯示，可視角度(Field of View, FoV)為20度，確立20-35度FoV即可滿足AI資訊輔助的需求。加上解析度600 x 600、像素密度42 PPD (pixel per degree)，與亮度5,000 nits的產品規格，精準鎖定資訊提示類應用市場。

Meta未選擇主流的單綠色LEDoS顯示結合光波導的技術路線，而是採用由 OmniVision供應的LCoS全彩顯示螢幕，搭配Lumus的陣列光波導方案的原因為，LCoS具備技術成熟、可達成單片全彩、成本可控等優勢，平均功耗的表現也較優異，因此受Meta青睞。此舉除了將推升搭載LCoS顯示技術的產品市占，也有機會提高這項技術的熱度，促使其他品牌投入資源。

然而，LCoS在光機微縮、高亮度、高對比度仍面臨挑戰，目前OmniVision、Himax Display、Avegant等LCoS 顯示與光引擎廠商皆在積極推動次世代顯示技術研發與產品迭代。

另一方面，目前單片全彩LEDoS技術無論成本、工藝都亟待進一步優化。TrendForce預期，透過QD色彩轉換技術、垂直堆疊或InGaN技術作出突破，2028年以後市場有望出現產品市場契合度(Product-Market Fit, PMF)值較高的全彩LEDoS產品，帶動市占率於2030年上升至65%。在此之前，LCoS與LEDoS之間的競爭態勢加劇。

