當機器人動起來！鴻海「偏鄉國中AI扎根計畫」 讓孩子未來跟著啟動

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
暨大附中張祐嘉、仁愛國中黃巧言榮獲 WRO 全國總決賽亞軍聯盟（第二名）。鴻海／提供
暨大附中張祐嘉、仁愛國中黃巧言榮獲 WRO 全國總決賽亞軍聯盟（第二名）。鴻海／提供

鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會「偏鄉國中AI 扎根計畫」帶孩子踏入未曾想過的新世界。對之前沒有機會接觸機器人相關課程的許多偏鄉學生而言，他們從來沒有想過自己能創造、操控機器人，更沒有想到自己竟然能夠在機器人比賽的戰場上與都會學生一較高下，甚至打敗都會學生！而引領他們走向一個從前不曾企及的舞台與世界的，是鴻海教育基金會的「偏鄉國中AI扎根計畫」。

鴻海教育基金會自 2021 年起在偏鄉國中推動 AI 研習營，並輔導支持有意願的學校成立社團：基金會提供設備、培訓帶社團的師資、甚至直接派遣指導老師，還補助參賽費用，以及協助賽前衝刺⋯⋯，一系列完整的配套作法，讓學校與學生都十分有感——學生不但開始探索AI與機器人，並開闊改變了對升學與職涯的想像。

南投北梅國中林姿妤同學就是一個例子：她從三年前完全不懂程式，到現在能獨立完成機器人設計，並憑著社團比賽成果，錄取了以前想都不敢想的台中高工控制科。高雄杉林國中張哲綸同學也是另一個例子：原本他對未來沒什麼明確的想法，打算跟著同學一起去念餐飲或是設計科，但因為參加了鴻海的偏鄉AI研習課程與學校因此成立的社團後，他一路比賽比出了興趣、展現了天賦，於是後來確立目標，改念了高雄市立中正高工資訊科。

這些例證都說明了基金會的「偏鄉國中AI扎根計畫」，確實為偏鄉孩子開啟了一扇窗，讓他們看到不同的風景；打開了一道門，領他們踏進以前未曾想像過的世界。

而且，計畫也讓偏鄉孩子的學習熱情悄悄被點燃。南投北梅國中校長朱珮芬就看到幾個學生「本來像遊魂一樣，都不想唸書，但因為加入了機器人社團，不但在社團中會與同學討論如何解決問題，而且學習的意願還進一步擴散到了數學、英文、理化等其他學科，因為他懂得『學習是有用的』了。」更令朱校長欣喜的是，那些原本什麼都不在意的學生，「開始有了責任感，成為一個想要規劃自己未來人生的孩子了！」

學生的責任感不僅表現於此，甚至還會有畢業生在週末假日回校協助學弟妹備賽，傳承自己的經驗與技術。今年在基金會的支持下，南投仁愛、北梅、鳳鳴三所國中在某個比賽前舉辦了三校合訓的模擬比賽，這讓學生們看到別人的長處與自己的不足，而更願意請益學習、一起長大，特別是最晚成立社團的鳳鳴國中格外感覺收穫良多，因為不但可以向另兩所學校觀摩取經，而且還有仁愛國中畢業的校友大哥哥因為「回娘家」，而順便一起指導了鳳鳴的學生，把競爭走成共好。更重要的是，學長們分享的不只是技巧，更是一種信念 -- 只要努力，偏鄉孩子也能站上舞台閃閃發光！

學生改變了，外界看待學校的眼光也不同了，南投的北梅、台中市的大安等偏鄉國中，都開始有學生與家長被機器人社團吸引而願意跨學區前來就讀，因為他們知道，這些學校不僅有機器人社團，還有熱血又專業的老師，以及來自鴻海的資源與支持。

當機器人動起來的那一刻，孩子的世界也隨之轉動。不只是賽場上的榮耀，更是人生選擇的開端。一個機器人社團，可能就是一個孩子未來人生的轉捩點，鴻海教育基金會與默默付出的學校及老師們，正用科技與愛，一起攜手改寫著偏鄉教育的未來劇本。

鴻海教育基金會支持學校成立社團並輔導參賽。南投北梅、仁愛、鳳鳴國中於賽前舉行聯合模擬賽，彼此交流共好。鴻海／提供
鴻海教育基金會支持學校成立社團並輔導參賽。南投北梅、仁愛、鳳鳴國中於賽前舉行聯合模擬賽，彼此交流共好。鴻海／提供

社團 機器人 偏鄉教育

輝達入股英特爾 台積電前工程師曝最強CPU+最強GPU一大隱憂

輝達宣布入股英特爾，引發全球熱議。台積電前資深工程師、北市議員曾獻瑩今分析，此為「最強GPU與最強CPU結盟」，短期對台...

工研院啟動「大南方」戰略 打造機器人與無人機國際級創新生態系

工研院今天在台南沙崙綠能科學城舉辦「創新週系列機器人與無人機產業創新論壇」，聚焦從關鍵零組件到醫療、服務應用系統化研發與...

TrendForce：Meta AR新品推升 明年搭載LCoS產品占比至13%

根據TrendForce最新調查，Meta近日發布的首款量產AR裝置Meta Ray-Ban Display Glass...

當機器人動起來！鴻海「偏鄉國中AI扎根計畫」 讓孩子未來跟著啟動

鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會「偏鄉國中AI 扎根計畫」帶孩子踏入未曾想過的新世界。對之前沒有機會接觸機器人相關課程...

要當成夥伴而非敵人！PwC 示範導入 AI 後的四大成效

面對AI浪潮衝擊，企業該如何善用人工智慧提升競爭力，並同時培養員工的AI數位力？資誠新世代企業家永續會近日舉辦2025年...

工研院「機器人與無人機產業創新論壇」登場 打造大南方產業鏈

工研院19日舉辦創新週系列活動之「機器人與無人機產業創新論壇」，由台南市市長黃偉哲、工研院董事長吳政忠及院長劉文雄出席，...

