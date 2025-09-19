要當成夥伴而非敵人！PwC 示範導入 AI 後的四大成效

面對AI浪潮衝擊，企業該如何善用人工智慧提升競爭力，並同時培養員工的AI數位力？資誠新世代企業家永續會近日舉辦2025年第三次論壇，以「To AI, or not to AI, that's the question」為題，聚焦AI如何落地企業文化與人才發展。論壇除分享PwC Taiwan導入AI的實際案例，也邀集產業領袖探討文化與科技融合，為企業啟動AI轉型之旅。

PwC Taiwan人資長曾博昇以數位長經驗，分享公司如何推動AI應用。他指出，資誠導入自家研發的GenAI工具「ChatPwC Pro」，並透過四大策略讓員工能快速掌握AI，包括建立基礎知識（設計必修課程與舉辦Prompting Party）、塑造創新文化（發行內刊、成立社群）、深化內部應用（提供Prompt範本、複製成功案例）、以及拓展外部價值（對客戶與校園分享經驗）。

曾博昇進一步表示，這些行動帶來四大效益，首先是提升業務成果，創造新的AI收入與價值導向定價模式；其次是強化營運效率，縮短交付時程並節省工時；第三則是品牌與品質，透過AI增加市場聲量並爭取指標性合作；最後是人才發展，提升員工體驗與留任意願。

具體來說，PwC Taiwan利用AI建立「經營決策支援儀表板」，每日自動更新收入、應收帳款等資訊，協助管理層即時掌握營運狀況；也透過「案件分配分析儀表板」均化工作分配。他強調，AI不是取代人，而是全員的合作夥伴，能放大人才價值。

資誠人資管理顧問公司董事長桂竹安則指出，根據PwC《2025全球暨臺灣企業領袖調查報告》，「關鍵技能人才不足」是台灣企業領袖心中的第三大威脅。因此，企業必須重視培養全體員工的AI數位力，讓人與AI協作成為新常態，同時以組織文化支持長期投資與人才信任，才能在AI時代中勝出。

論壇也邀請永豐金控、可果美與三發地產的高階主管分享「超越AI，文化形塑的課題」。與談者普遍強調，AI是工具，但文化與信念才是根本。組織必須先清楚傳達願景，再逐步落地，並長期強化價值觀，才能讓AI轉型有持續動能。

資誠新世代企業家永續會榮譽顧問周建宏也提醒，企業正面對人才短缺與科技顛覆挑戰，尤其是生成式AI的快速發展，更需要思考如何建構「負責任的AI」，期待透過論壇平台的學習與合作，新世代企業家能將AI轉化為未來競爭的關鍵利器。