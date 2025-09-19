快訊

書偉父親過世！相信音樂證實噩耗 Energy今晚演出5缺1

「超人醫師」徐超斌癌逝…化療後仍進診間 曾自嘲「病人照顧病人」

成交量近6千億、台積電殺尾盤爆量跌15元 拖累大盤挫190點收25,578點

聽新聞
0:00 / 0:00

要當成夥伴而非敵人！PwC 示範導入 AI 後的四大成效

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資誠永續會論壇合照。圖／業者提供
資誠永續會論壇合照。圖／業者提供

面對AI浪潮衝擊，企業該如何善用人工智慧提升競爭力，並同時培養員工的AI數位力？資誠新世代企業家永續會近日舉辦2025年第三次論壇，以「To AI, or not to AI, that's the question」為題，聚焦AI如何落地企業文化與人才發展。論壇除分享PwC Taiwan導入AI的實際案例，也邀集產業領袖探討文化與科技融合，為企業啟動AI轉型之旅。

PwC Taiwan人資長曾博昇以數位長經驗，分享公司如何推動AI應用。他指出，資誠導入自家研發的GenAI工具「ChatPwC Pro」，並透過四大策略讓員工能快速掌握AI，包括建立基礎知識（設計必修課程與舉辦Prompting Party）、塑造創新文化（發行內刊、成立社群）、深化內部應用（提供Prompt範本、複製成功案例）、以及拓展外部價值（對客戶與校園分享經驗）。

曾博昇進一步表示，這些行動帶來四大效益，首先是提升業務成果，創造新的AI收入與價值導向定價模式；其次是強化營運效率，縮短交付時程並節省工時；第三則是品牌與品質，透過AI增加市場聲量並爭取指標性合作；最後是人才發展，提升員工體驗與留任意願。

具體來說，PwC Taiwan利用AI建立「經營決策支援儀表板」，每日自動更新收入、應收帳款等資訊，協助管理層即時掌握營運狀況；也透過「案件分配分析儀表板」均化工作分配。他強調，AI不是取代人，而是全員的合作夥伴，能放大人才價值。

資誠人資管理顧問公司董事長桂竹安則指出，根據PwC《2025全球暨臺灣企業領袖調查報告》，「關鍵技能人才不足」是台灣企業領袖心中的第三大威脅。因此，企業必須重視培養全體員工的AI數位力，讓人與AI協作成為新常態，同時以組織文化支持長期投資與人才信任，才能在AI時代中勝出。

論壇也邀請永豐金控、可果美與三發地產的高階主管分享「超越AI，文化形塑的課題」。與談者普遍強調，AI是工具，但文化與信念才是根本。組織必須先清楚傳達願景，再逐步落地，並長期強化價值觀，才能讓AI轉型有持續動能。

資誠新世代企業家永續會榮譽顧問周建宏也提醒，企業正面對人才短缺與科技顛覆挑戰，尤其是生成式AI的快速發展，更需要思考如何建構「負責任的AI」，期待透過論壇平台的學習與合作，新世代企業家能將AI轉化為未來競爭的關鍵利器。

AI 資誠 企業家

延伸閱讀

兩房雙衛成新世代購屋主流 「遠雄敦富」稀缺規劃吸睛

頂級保母車代表！福斯商旅The New Crafter九人座客車預售價298.8萬元開始接單

BMW iDrive旋鈕將被淘汰？全觸控真的好用嗎？

全運會／射擊新世代竄出頭 鄭晏晴力抗多名奧運國手破大會摘金

相關新聞

輝達入股英特爾 對AMD及Arm威脅大 台積電短中期影響不大

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）重磅宣布與斥資50億美元入股英特爾，持股約5%，雙方並在資料中心與PC領域展開數代合作，...

輝達入股英特爾 市場憂台積電恐掉單？法人直言可能性低

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）將投資英特爾（Intel）50億美元，雙方擬共同開發個人電腦（PC）和資...

無人機「失去訊號」還能精準飛行！漢翔結盟美商導入革命性技術

無人機高度仰賴GPS訊號導航，漢翔公司今宣布，在台北國際航太暨國防工業展中，與美國地理空間情報領導廠商MAXAR Int...

要當成夥伴而非敵人！PwC 示範導入 AI 後的四大成效

面對AI浪潮衝擊，企業該如何善用人工智慧提升競爭力，並同時培養員工的AI數位力？資誠新世代企業家永續會近日舉辦2025年...

工研院「機器人與無人機產業創新論壇」登場 打造大南方產業鏈

工研院19日舉辦創新週系列活動之「機器人與無人機產業創新論壇」，由台南市市長黃偉哲、工研院董事長吳政忠及院長劉文雄出席，...

宏碁衝刺獨立顯示卡業務 新品在台上市

宏碁（2353）旗下專為遊戲玩家與內容創作者打造的全新顯示卡系列19日宣布在台上市。本次同步推出Nitro系列與Pred...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。