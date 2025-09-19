工研院「機器人與無人機產業創新論壇」登場 打造大南方產業鏈

工研院19日舉辦創新週系列活動之「機器人與無人機產業創新論壇」，由台南市市長黃偉哲、工研院董事長吳政忠及院長劉文雄出席，副院長胡竹生擔任引言，論壇聚焦從關鍵零組件到醫療、服務應用的系統化研發與商轉布局，並宣布以「大南方」為核心，整合沙崙智慧綠能科學城與嘉義—屏東S廊帶，藉由跨領域場域驗證與在地產業鏈建置，推動我國機器人與無人機技術全面升級，並為產業進軍國際市場奠定堅實基礎。

工研院董事長吳政忠指出，全球正邁入智慧自動化與無人化時代，機器人與無人機已成為推動產業升級的重要動能，廣泛應用於製造、物流、農業、能源與國土安全。工研院作為政府推動科技政策的重要夥伴，長期深耕機器人關鍵零組件、感測模組、控制系統與邊緣AI，並透過跨域整合，協助產業建立非紅供應鏈、加速技術落地與國際化。今日論壇選在臺南沙崙舉辦，更具政策意涵。南臺灣是政府推動智慧機器人基地與無人機國家隊的重鎮，透過沙崙科學城與嘉義—屏東S廊帶，工研院能結合研發、示範與產業化能量，攜手在地產業共築具國際競爭力的生態系。

工研院院長劉文雄表示，臺灣無人機和機器人產業正處於關鍵轉折點，尤其在無人機研發方面，工研院已將其視為繼半導體之後的下一個重量級產業，並推動「三晶二軟」技術藍圖，聚焦飛控晶片、通訊晶片、衛星定位晶片與飛控及地面控制軟體的自主研發，以強化硬體與軟體模組的自給能力。工研院不僅透過與Parrot、ACSL等國際領導業者合作，推動馬達、電池、PCB等模組本地化，也在巡檢、物流、能源與監測等場域驗證續航與穩定性，展現技術落地成果。未來工研院將以大南方為核心，深化無人機和機器人研發與應用示範，協助臺灣業者完成從零組件到系統整合與服務應用的全鏈條升級，打造兼具競爭力與韌性的國際供應鏈地位。

臺南市市長黃偉哲表示，機器人與無人機是人工智慧的重要應用，臺南不僅將是全國最重要的晶圓製造與先進封裝基地，沙崙科學城也將轉型為AI與機器人的研發重鎮，並與六甲的工研院、柳營的科技園區三期，形成研發、應用到試量產的完整生態系。國發會亦已核准南科四期沙崙生態科學園區計畫，未來將新增約531公頃園區面積，創造3萬5千個就業機會，年產值可望達新臺幣2兆2437億元。他強調，臺南具備先進製程、封裝、零組件等完整產業條件，是最有機會實現完全國產機器人與無人機的城市，並呼籲產官學研攜手合作，共同推動人工智慧發展。

工研院副院長胡竹生在「機器人產業創新論壇」場次引言中表示，工研院近年來已在智慧製造、智慧醫療與智慧交通等領域累積豐富的研發能量，不僅掌握感測、控制、通訊到系統整合的關鍵技術，並積極與國際領導廠商合作，例如與日本川崎重工展開技術交流，推動從社會型機器人到無人機應用的跨國研發與落地應用。未來，工研院將以大南方為優先場域，結合在地需求與跨域應用，協助業者加速進入國際市場，實現「由臺灣出發、連結全球」的目標。

本次論壇同步舉辦「機器人與無人機產業特展」，由工研院攜手產業鏈夥伴展出最新成果，呈現從關鍵零組件到應用的完整布局，包括已成功在日本市場站穩腳步的福寶科技穿戴式外骨骼機器人、已展開布局人形機器人市場的盟立集團的智慧製造方案、進軍無人機的璿元科技的長程電動無人機、誼卡科技的數位工程驗證、凌羣電腦的AI雲端管理平台，以及赫侖科技的多種感測器控制系統，展現大南方在醫療、製造、物流與智慧城市等應用的多元能量。

此外，工研院宣布於臺南六甲成立「智慧機器人創新與應用研發中心」，在經濟部支持下，將聚焦智慧工廠自動化與醫療、餐飲、物流、巡檢四大應用場域。中心規劃包含研發展示測試區、模擬與訓練平台、機房、巡檢場域及新創進駐空間等，並吸引國際大型新創公司與在地業者共同進駐，為南臺灣建立完整供應鏈，推動產業與國際接軌。