宏碁衝刺獨立顯示卡業務 新品在台上市

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁旗下專為遊戲玩家與內容創作者打造的全新顯示卡系列19日宣布在台上市。宏碁／提供
宏碁（2353）旗下專為遊戲玩家與內容創作者打造的全新顯示卡系列19日宣布在台上市。本次同步推出Nitro系列與Predator系列三款新品，分別搭載英特爾（Intel） Arc和超微（AMD） Radeon顯示晶片，提供從主流到旗艦級的多元選擇，滿足不同使用者的效能需求。

宏碁目前獨顯產品線只賣英特爾和超微產品，但旗下電競筆電則有搭載輝達（NVIDIA）RTX顯卡平台，隨著輝達宣布投資50億美元（約新台幣1500億元）入股英特爾，未來會否牽動品牌商獨顯銷售策略，仍待觀察。

宏碁專為追求性價比與穩定效能的玩家設計，帶來兩款主流Nitro顯示卡，各自具備獨特優勢，包括白色造型的Nitro Intel ARC B580 OC 12G，是宏碁首款搭載 Intel Arc 顯示晶片的 Nitro顯卡。

另一款搭載 AMD Radeon RX 9060 XT 核心的Nitro Radeon RX 9060 XT 16GB OC (黑色造型)，這款顯卡兼顧卓越效能與實惠價格。

